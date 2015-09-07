上交所对50ETF期权实施单日买入开仓与卖出开仓合并限额管理

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月7日 - 上海证券交易所周一稍晚发布通知称，决定自周二（9月8日）起进一步加强50ETF期权持仓限额管理，将单日买入开仓限额调整为单日开仓限额，对投资者单日买入开仓与卖出开仓实施合并限额管理。
根据上证所网站公布的通知，持仓限额具体标准为：投资者总持仓限额为50张的，单日开仓限额不超过100张。投资者总持仓限额为50张以上至2,500张的，单日开仓限额不超过总持仓限额的2倍；投资者总持仓限额为2,500张以上的，单日开仓限额不超过5,000张。
通知规定，期权经营机构应当严格按照本所相关业务规则的规定，结合客户的期权交易情况、额度使用情况及风险承受能力，审慎确定客户实际可以获得的权利仓、总持仓及单日开仓限额等各项持仓限额。
通知并称，期权经营机构应当根据本通知的规定，尽快将单日开仓限额的管理要求通知客户，及时调整客户的各项持仓限额标准，并做好相应的前端控制和管理工作。（完）
(发稿 张晓翀；审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。