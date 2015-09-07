上交所对50ETF期权实施单日买入开仓与卖出开仓合并限额管理

路透北京9月7日 - 上海证券交易所周一稍晚发布通知称，决定自周二（9月8日）起进一步加强50ETF期权持仓限额管理，将单日买入开仓限额调整为单日开仓限额，对投资者单日买入开仓与卖出开仓实施合并限额管理。

根据上证所网站公布的通知，持仓限额具体标准为：投资者总持仓限额为50张的，单日开仓限额不超过100张。投资者总持仓限额为50张以上至2,500张的，单日开仓限额不超过总持仓限额的2倍；投资者总持仓限额为2,500张以上的，单日开仓限额不超过5,000张。

通知规定，期权经营机构应当严格按照本所相关业务规则的规定，结合客户的期权交易情况、额度使用情况及风险承受能力，审慎确定客户实际可以获得的权利仓、总持仓及单日开仓限额等各项持仓限额。

通知并称，期权经营机构应当根据本通知的规定，尽快将单日开仓限额的管理要求通知客户，及时调整客户的各项持仓限额标准，并做好相应的前端控制和管理工作。（完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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