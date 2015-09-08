中国指数熔断机制征求意见 沪深300指数涨跌5%将暂停交易半小时

据三家交易所发布的相关征求意见稿，熔断结束时进行集合竞价，之后继续当日交易。14:30（收盘前半小时）及之后触发5%熔断阈值，以及全天任何时段触发7%熔断阈值的，暂停交易至收市。

如果沪深300指数开盘点位已触发5%的阈值，将于9:30开市起实施熔断，暂停交易30分钟；如果开盘指数点位触发7%的阈值，将于9:30开始实施熔断，暂停交易至收市。若上午熔断时长不足的，下午开市后补足，午间休市时间不计入熔断时长，以利于投资者调整申报。

熔断机制全天有效。考虑到境内A股市场尾市阶段容易出现非理性大幅波动，因此A股在尾市阶段仍进行熔断。不过，在股指期货交割日仅上午实施熔断，无论触及5%还是7%引发的暂停交易，下午均恢复交易，以便股指期货计算交割结算价，平稳交割。

公告还指出，日内各档熔断最多仅触发一次，且涨跌均会触发熔断。公告称，双向熔断更有利于抑制过度交易，控制市场波动。境内市场处于新兴加转轨的阶段，投资者结构以中小散户为主，价格双向波动较大，既出现过恐慌性下跌，也出现过过快上涨，包括因事故导致市场短期大幅上涨的情况。

A股市场目前实施个股和指数10%涨跌幅限制。而当前实施熔断机制的欧美证券市场上，绝大多数是没有涨跌幅限制的。

中国证监会有关负责人近日表示，证监会下一步将采取多项措施来维护股市稳定，包括研究制定实施指数熔断机制方案，严格管理和限制程序化交易，抑制股指期货过度投机，规范股票融资业务等。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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