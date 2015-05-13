多伦股份因“任性”更名被上证所要求核查 今起连续停牌

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海5月13日 - 在中国一家地产公司多伦股份(600696.SS)拟更名为匹凸匹金融信息服务公司，并连续两天涨停后，上海证交所周二稍晚再度发出问询函，要求公司自周三起停牌，并核查相关事项，包括内幕信息人员买卖股票交易情况等。
在问询函中，上证所指出，多伦股份拟实施的转型无可行性论证，无相应的人员配备，也尚未正式开展业务，拟变更的名称与目前公司的主营业务并无直接关联。
上证所要求核查内容，除上述内幕信息人员买卖股票情况外，还包括大股东及实际控制人与多伦股份是否存在应披露而未披露事项、根据同行业公司估值核查多伦股份股票是否存在高估，并要求公司尽快召开投资者说明会。
匹凸匹与目前市场热点P2P网贷同音。多伦股份周一公告称，控股股东多伦投资（香港）公司授权给上市公司使用互联网金融行业顶级域名www.p2p.com，目前该网站正在筹备中。多伦股份立志于做中国首家互联网金融上市公司，基于业务转型的需要及公司名称体现未来主营，公司董事会提出更名建议。当日，上证所已对该更名事项提出问询。
多伦股份周一起已连续两天“一字涨停”，周二收报13.27元。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。