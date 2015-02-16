中国就进口高性能钢管征反倾销税案 WTO裁定日本欧盟胜诉

中国监管发力4月表内融资担主角 降杠杆在路上政策中性基调难改（更新版）
路透上海5月12日 - 随着金融业监管政策进一步发力，中国4月社会融资规模增量结构发行明显变化，新增人民币贷款远超预期，表内信贷重担主角，表外融资则明显收缩；而降杠杆进程中M2增速持续下滑，创下九个月新低。
路透日内瓦2月13日 - 在日本和欧盟诉中国对高性能不锈钢无缝钢管征收反倾销税一案中，世界贸易组织(WTO)纠纷小组支持前者的大部分诉求。
日本于2012年12月提起该诉讼，反对中国阻碍新日铁住金(5401.T)等公司向其出售火电厂用钢管。
欧盟于2013年也加入到该诉讼案中。欧盟主要出口企业有西班牙的Tubacex S.A(TUBA.MC)和德国的Salzgitter A.G (SZGG.DE)。
“在国际贸易中，我们都需要按规则行事。我很高兴，WTO小组今天维持原判，要求中国按WTO的规则撤回关税，”欧盟贸易执委玛姆斯托姆(Cecilia Malmstr?m)在声明中称。
“我希望看到中国立即对这一裁决做出回应，为欧盟制造商恢复公平的贸易条件。”
欧盟表示，这一裁决具有系统重要性，因为它凸显出中国在遵守贸易规则方面“一再出现的缺陷”。在之前的一桩纠纷案中，欧盟诉中国对X光扫描仪征收反倾销税。
根据WTO规则，成员国可针对不公平定价的进口产品征收反倾销税，但在适用规则以及判定产品是否真的存在倾销方面有严格规定。
中国可针对这一裁决提起上诉。中国表示，对该裁决有几项反对意见，但没有立刻表明下一步将采取何种举措。
“我们将认真评估该报告，并考虑可能的进一步举措，”中国商务部周六发表声明称。
中国也面临来自美国的压力。美国周三向WTO提起新的诉讼，指称中国为数以十亿计美元的出口产品提供补贴。
加拿大也在与中国的贸易争端中发力，要求WTO裁定中国向纤维素纸浆征收反倾销税之举。(完)
(编译 王颖；审校 张明钧)
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