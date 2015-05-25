中国财政部：6月起降低部分服装等日用消费品进口关税 平均降幅超50%

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京5月25日 - 中国财政部周一表示，自2015年6月1日起，降低部分服装、护肤品、纸尿裤等日用消费品的进口关税税率，平均降幅超过50%。
财政部网站刊登的通知并称，本次调整中，纸尿裤的进口关税由7.5%降低到2%，护肤品由5%降低到2%；西装、毛皮服装等的进口关税将由14-23%降低到7-10%，短统靴、运动鞋等的进口关税由22-24%降低到12%。
至此，中国已经降低了服装、鞋靴、护肤品、婴儿食品和用品、厨房炊具、餐具、眼镜片等多类日用消费品的进口关税。
“扩大国内消费需求是稳增长、调结构的重要举措,...降低关税应有利于合理增加进口，促进国内消费升级，满足消费者多样化个性化的消费需求，对保就业、惠民生，推动国内产业升级也有积极作用。”新闻稿称。
今年4月底，中国国务院常务会议部署完善消费品进出口相关政策，对国内消费者需求大的部分国外日用消费品，于今年6月底前开展降低进口关税试点，逐步扩大降税商品范围，以此扩大国内消费需求，丰富国内消费者购物选择。（完）
全文请点选财政部网站：here
(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。