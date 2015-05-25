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中国财经 | 2015年 5月 25日 星期一 11:10 BJT

中国财政部：6月起降低部分服装等日用消费品进口关税 平均降幅超50%

路透北京5月25日 - 中国财政部周一表示，自2015年6月1日起，降低部分服装、护肤品、纸尿裤等日用消费品的进口关税税率，平均降幅超过50%。

财政部网站刊登的通知并称，本次调整中，纸尿裤的进口关税由7.5%降低到2%，护肤品由5%降低到2%；西装、毛皮服装等的进口关税将由14-23%降低到7-10%，短统靴、运动鞋等的进口关税由22-24%降低到12%。

至此，中国已经降低了服装、鞋靴、护肤品、婴儿食品和用品、厨房炊具、餐具、眼镜片等多类日用消费品的进口关税。

“扩大国内消费需求是稳增长、调结构的重要举措,...降低关税应有利于合理增加进口，促进国内消费升级，满足消费者多样化个性化的消费需求，对保就业、惠民生，推动国内产业升级也有积极作用。”新闻稿称。

今年4月底，中国国务院常务会议部署完善消费品进出口相关政策，对国内消费者需求大的部分国外日用消费品，于今年6月底前开展降低进口关税试点，逐步扩大降税商品范围，以此扩大国内消费需求，丰富国内消费者购物选择。（完）

全文请点选财政部网站：here

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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