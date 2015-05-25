中国财政部：6月起降低部分服装等日用消费品进口关税 平均降幅超50%

财政部网站刊登的通知并称，本次调整中，纸尿裤的进口关税由7.5%降低到2%，护肤品由5%降低到2%；西装、毛皮服装等的进口关税将由14-23%降低到7-10%，短统靴、运动鞋等的进口关税由22-24%降低到12%。