中国明年调整部分产品进出口关税 扩大日用消费品降税范围（更新版）

中国商务部称对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透北京12月9日 - 中国财政部周三称，将自2016年1月1日起对进出口关税进行部分调整，适度扩大日用消费品降税范围，以暂定税率方式降低进口关税税率相对较高、进口需求弹性较大的箱包、服装、围巾、毯子、真空保温杯、太阳镜等商品的进口关税。
工业产品方面，继续鼓励国内亟需的先进设备、关键零部件和能源原材料进口，以暂定税率方式降低高速电力机车的牵引变流器、电视摄像机取像模块、纯电动或混合动力汽车用电机控制器总成、无铬鞣剂、牛羊油脂等商品的进口关税。
为充分发挥关税对国内产业的保护作用，根据国内生产满足需求情况，中国2016年将对自动络筒机等部分商品关税进行相应调整，并取消磷酸、氨和氨水等商品的出口关税，适当降低生铁、钢坯等商品的出口关税。
此外，根据中国与其他有关国家或地区签署的贸易或关税优惠协定，2016年将对中国与冰岛、瑞士、哥斯达黎加、秘鲁、新西兰自贸协定以及内地与港澳更紧密经贸关系安排等7个协定实施进一步降税。
同时，根据中国2012年在亚太经合组织（APEC）框架下对部分环境产品降税的承诺，2016年将实施税率高于5%的27项环境产品税率降至5%，主要有污泥干燥机、垃圾焚烧炉、太阳能热水器、风力发电机组等。
财政部指出，此次调整后，2016年税则税目总数将由8,285个增加到8,294个。 （完）
(发稿 马蓉；审校 沈燕/曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。