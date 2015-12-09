中国明年调整部分产品进出口关税 扩大日用消费品降税范围（更新版）

路透北京12月9日 - 中国财政部周三称，将自2016年1月1日起对进出口关税进行部分调整，适度扩大日用消费品降税范围，以暂定税率方式降低进口关税税率相对较高、进口需求弹性较大的箱包、服装、围巾、毯子、真空保温杯、太阳镜等商品的进口关税。

工业产品方面，继续鼓励国内亟需的先进设备、关键零部件和能源原材料进口，以暂定税率方式降低高速电力机车的牵引变流器、电视摄像机取像模块、纯电动或混合动力汽车用电机控制器总成、无铬鞣剂、牛羊油脂等商品的进口关税。

为充分发挥关税对国内产业的保护作用，根据国内生产满足需求情况，中国2016年将对自动络筒机等部分商品关税进行相应调整，并取消磷酸、氨和氨水等商品的出口关税，适当降低生铁、钢坯等商品的出口关税。

此外，根据中国与其他有关国家或地区签署的贸易或关税优惠协定，2016年将对中国与冰岛、瑞士、哥斯达黎加、秘鲁、新西兰自贸协定以及内地与港澳更紧密经贸关系安排等7个协定实施进一步降税。

同时，根据中国2012年在亚太经合组织（APEC）框架下对部分环境产品降税的承诺，2016年将实施税率高于5%的27项环境产品税率降至5%，主要有污泥干燥机、垃圾焚烧炉、太阳能热水器、风力发电机组等。

财政部指出，此次调整后，2016年税则税目总数将由8,285个增加到8,294个。 （完）