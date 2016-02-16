大智慧拟延长收购湘财证券方案有效期 上证所问询有无必要

路透上海2月16日 - 中国财经数据和信息提供商--上海大智慧股份有限公司(601519.SS)周一宣布拟将购买湘财证券的重组计划有效期延长六个月后，上海证交所当天发出问询函，在即将受到中国证监会行政处罚及已预告去年将大额亏损情况下，大智慧是否有必要延长此次重组方案的有效期。

大智慧周二公告显示，上证所此次共提出两个问题，其一就是结合公司2015年度的业绩情况以及受到的行政处罚情况，核实该公司是否符合有关主体收购金融业资产需连续两年盈利的资质要求，并充分予以风险提示。

大智慧已预告2015年度经营业绩将亏损4.5-5亿元人民币。去年11月，大智慧已收到证监会下发的行政处罚及市场禁入事先告知书，因涉嫌违反证券法律法规，证监会拟对该公司和相关人员作出行政处罚及市场禁入；目前大智慧尚未收到行政处罚决定书。

第二个问题是：大智慧本次延长重大资产重组有效期的原因和必要性，以及在延长的有效期内重组各方就公司重大资产重组事项拟采取的后续相关安排。

去年1月，大智慧宣布其重组方案，拟以发行股份及现金支付相结合的方式，收购湘财证券100%股权，标的资产交易价格为85亿元，同时拟定向增发募集配套资金至多27亿元。

大智慧周一收报9.16元，跌0.65%。（完）