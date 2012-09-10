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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 10日 星期一 10:34 BJT

云南彝良地震至少80人遇难

新华社报道称，云南彝良县周五遭遇里氏5.6级地震袭击，造成至少80人死亡，另有超过800人受伤。救援人员正努力进入偏远地区展开救援。地震造成当地电力中断，并引发山体滑坡阻断了公路，再加上天气预报称当地面临雨水天气，给营救工作造成障碍。

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