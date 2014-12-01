中国达安基因等三公司检测试剂产品获批投入埃博拉疫情防控

巴西总统特梅尔称遭调查的内阁部长可能辞职
路透巴西利亚4月17日 - 巴西总统特梅尔(Michel Temer)周一称，部分遭贪腐案调查的内阁部长可能辞职，他寻求与一桩威胁其全面财政改革的丑闻划清界限。
路透上海12月1日 - 中国埃博拉病毒检测试剂产品获批投入疫情防控。国家食品药品监督管理总局近日称，已批准中山大学达安基因股份有限公司(002030.SZ)等三家公司生产的检测试剂产品用于疫情防控应急储备，为中国诊断埃博拉病毒和防控疫情提供了关键技术保障。
另外两家公司为深圳市普瑞康生物技术有限公司和上海之江生物科技股份有限公司。
食药监总局网站新闻稿称，按照国务院埃博拉疫情防控有关部署，该局制定了紧急情况下埃博拉病毒检测试剂性能评估和临床试验政策，指导上述三家企业开展病毒检测试剂产品研发和注册申报，并启动应急审评审批程序。
世界卫生组织（WHO）周六称，埃博拉疫情已造成西非近7,000人丧生。死亡人数较世卫组织周三时公布的数据大增逾1,200人。
据世卫组织数据，今年3月以来确诊埃博拉病例已超过16,000例，且集中在几内亚、塞拉利昂和利比里亚三国。（完）
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(发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)
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路透巴西利亚4月17日 - 巴西总统特梅尔(Michel Temer)周一称，部分遭贪腐案调查的内阁部长可能辞职，他寻求与一桩威胁其全面财政改革的丑闻划清界限。
路透里斯本4月17日 - 一架小型飞机周一在葡萄牙里斯本郊外一居民区的超市附近坠毁，营救人员称，这导致机上四人丧生。 该飞机是在附近一机场起飞后坠毁的。 当地电视台播放了浓烟从坠机区域升起的画面，事发现场有超过50位营救人员。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透4月17日 - 彭博周一报道，朝鲜本月未回应中国包括外长在内的高级外交官提出的会面要求。此时朝鲜与美国的紧张局势愈发升级。