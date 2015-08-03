2014年电子商务交易额突破16万亿元 同比增近六成--国家统计局

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月3日 - 中国国家统计局周一公布数据显示，2014年全社会电子商务交易额同比增长59.4%，达16.39万亿元人民币，其中自营平台占比过半，第三方平台占比超过四成。
统计局网站刊登新闻稿并称，第三方平台电子商务交易总额达7.26万亿元，占全部电商平台交易额的44.3%；其中，纯第三方平台上实现的电子商务交易额为7.01万亿元；混营平台的第三方电子商务交易额为0.25万亿元。
第三方平台电子商务交易活动集中度较高，阿里巴巴(BABA.N)旗下的淘宝、天猫和京东(JD.O)等排名前20的第三方平台交易额合计6.22万亿元，约占全部第三方平台交易额的90%。
新闻稿指出，自营平台的电子商务交易总额达9.13万亿元，占全部电商平台交易额的55.7%；其中，纯自营平台实现的电子商务交易额为8.72万亿元，混营平台实现的自营电子商务交易额为0.41万亿元。
2014年全年，通过电商平台向企业销售的金额为12.75万亿元，同比增长62.8%；向消费者销售的金额为3.64万亿元，同比增长48.6%。
统计局将电子商务交易平台分为三种，即企业自建的电商平台（简称纯自营平台）、为其他企业或个人提供商品或服务交易的电商平台（简称为纯第三方平台）、既有第三方又有自营的混营平台（简称混营平台）。（完）
欲览详情，请点击国家统计局网站 here
(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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