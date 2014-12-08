中国经济普查结果将公布 修订后去年GDP总量料增8-10%--中金

路透上海12月8日 - 中国一线投行中金公司宏观经济研究组最新报告指出，中国第三次全国经济普查结果有望在本月公布，由于采用新的核算体系及对服务业的普查，近几年中国国内生产总值（GDP）增速有望上调，预计修订后去年中国GDP总量提高8-10%。

报导指出，第三次全国经济普查和GDP数据修订将让世人重新审视中国经济的健康程度，例如消费率提升和债务率的下降，投资者或因此调整投资中国的决策。

以下为中金该份报告的摘要：

2013年中国开展了第三次全国经济普查，结果可能在本月公布。2004年国家启动首次全国经济普查，并发布《全国经济普查条例》，规定经济普查每5年进行一次。2008年进行了第二次经济普查。按照惯例，普查结果会在次年年底前发布，统计局将依据普查结果修订普查年度GDP以及历史数据。全国经济普查的范围是第二产业和第三产业，第一产业有专门的全国农业普查覆盖。

与此同时，国家统计局正在修订中国的国民经济核算体系。新的核算体系会以SNA2008为框架，调整主要包含五方面：1）将研发支出计入GDP；2）按照经济所有权核算实际最终消费；3）用市场租金法取代成本法计算城镇居民自有住房服务价值；4）将土地承包经营权流转收入计入居民财产性收入；5）将雇员股票期权计入劳动者报酬。

因此，此次GDP修订将包含上述两方面内容，预计修订后2013年GDP总量提高8~10%。其中，统计方法调整可能提高GDP总量3~4个百分点，主要反映将研发投资计入GDP和以市场租金核算自有住房服务价值的影响。经济普查可能增加GDP规模5个百分点左右，主要因为普查将摸底查清服务业的规模。预计最近几年GDP实际增速年均上调0.3~0.5个百分点。由于核算方法改变，2014年GDP增速也有可能小幅上调。

第三次全国经济普查和GDP数据修订将让世人重新审视中国经济的健康程度，投资者或因此调整投资中国的决策。如果修订后中国GDP规模扩大8%，中国经济总量已经在2013年超过10万亿美元，而中国目前仍然保持7%以上的经济增速。1）中国经济相对规模增加，中国GDP相对美国比例从55%上升至60%，中国将更有望于2020年超过美国成为全球第一大经济体；2）经济结构更加平衡，包括消费率的提升，预计上升1个百分点，服务业规模也将扩大；3）债务率等风险指标也将低于修订前水平，最常用的M2对GDP比例将从200%左右的水平大幅下降15个百分点。对中国经济的重新认识有助于降低对中国经济的担忧。

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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