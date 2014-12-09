中国明年经济增速目标料降至7% 可能多次降息降准--申万

路透北京12月9日 - 周二召开的中央经济工作会议可谓中国改革和政策的风向标。申银万国日前在报告中指出，预计明年经济成长率目标可能下调到7%左右，通胀目标仍在3%，M2增速目标估约12%。

该券商并预计，尽管积极财政和稳健货币政策的提法不会改变，但实质都将更为宽松，预计财政政策继续积极，赤字率上调到2.5-3%；同时货币政策将处于“稳健”的上限，即“稳健偏宽松”状况。

报告预计，2015年至少有一次降准和降息，如果需要降息的次数可以达到三次，降准的次数可以达到六次。

以下为申万报告的要点摘录：

结论&投资建议：

中央经济工作会议是改革和政策风向标。按照惯例，中央经济工作会议将于12月上旬或中旬召开，会议将对2014年经济形势作出总结，对2015年经济目标作出阐述，对来年经济政策及重大改革作出部署。预计新常态将成为此次中央经济工作会议的关键词，守住底线、加速转型将成为新常态的具体体现。预计增长目标将下调到7%，赤字率将上调到2.5-3%。尽管积极财政稳健货币的提法不会改变，但为应对经济下滑政策实质上都会进一步宽松。增长搭台，改革唱戏，预计2015年将集中推进国企改革、土地改革、金融改革、公用事业价格改革以及以“一带一路”为代表的走出去战略的落实。

原因及逻辑：

--预计经济增长目标将下调到7%。

由于地产投资回落，2015年经济增长将会承压，预计会议将会强调经济下行风险。在这一背景下我们估计经济增长目标将会下调到7%左右。通胀目标预计在3%，实际通胀将低于这一数据。M2目标预计为12%左右。需要提示的是在金融脱媒的情况下M2的重要性日益下降，只是因为没有更合适的指标替代，才按照惯例列示。对于货币政策我们更应该关注价格工具。

--财政和货币双松。

积极财政政策和稳健货币政策的提法已经连续四年，我们估计明年这一定调仍然不会变化，但实质都将更为宽松。预计财政政策将继续积极，赤字率将上调到2.5-3%；货币政策将处于“稳健”的上限，即实质上的稳健偏宽松的状态。此外会议可能会重提“综合运用利率、汇率、公开市场操作、存款准备金率等政策工具”，为降息降准预留空间。基于不同的政策操作逻辑，我们认为2015年至少有一次降准和降息，如果需要降息的次数可以达到3次，降准的次数可以达到6次。

--五大改革有望有实质推进。

以改革开放来推动调结构将是一个现实思路。预计国企改革、土地改革、金融改革、公用事业价格改革以及以“一带一路为”代表的走出去战略的将成为转型的重点。关于国企改革、“一带一路”土地改革我们已有专题报告做了详细阐述。公用事业价格改革的主要领域是医药能源交通环保，价格放开有助于引进新的投资者；金融改革重点是打破刚性兑付，推进普惠制金融、资产证券化、资本项目开放，完善多层次资本市场。

--关注会后会议精神的落实和部署。

一般来说，中央经济工作会议的经济增长目标等数字并不会直接在会议公报中公布，其确认要等明年两会前后，所以我们提示还要关注中央经济工作会议之后作为会议精神落实的全国发展和改革工作会议、全国财政工作会议、中国人民银行工作会议等一系列会议，以更准确地把握政策的蛛丝马迹。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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