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中国财经 | 2014年 12月 9日 星期二 07:19 BJT

中央经济工作会议将于周二召开--中央人民广播电台

路透北京12月8日 - 中国中央人民广播电台周一报导称，中央经济工作会议将于周二（9日）召开。但报导并未给出更多内容。

中央经济工作会议也是中国级别最高的经济工作会议，通常在12月召开，分析当年的经济形势并确定来年的政策基调等。

上周五中国国家主席习近平主持召开的中共中央政治局会议就指出，要保持宏观政策连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；主动适应经济发展新常态，保持经济运行在合理区间。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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