城镇化加快将促中国经济复苏 并向消费主导模式转型--霸菱

路透香港12月9日 - 霸菱资产管理周二称，随着城镇建设及新城市发展明显加快，将带动中国经济复苏；中国城镇化的进程并将进一步促进中国经济转型至消费主导型模式，为医疗保健、汽车、科技、家用电器及消费品等行业带来投资良机。

霸菱预计，中国于2020年将会有约150个城镇地区，是目前50个的三倍，而这主要是受到大型基建及建设项目所支持：例如，根据政府的＂十二五＂规划，预计中国在2011年至2015年期间将会兴建3,600万套保障房。

该行认为，大规模的城市发展将会为整体经济带来动力，各类商品及服务的市场需求将会相应上升。2013年，中国每千人汽车渗透量仅为78辆，而巴西约为170辆，俄罗斯为300辆，美国则为800辆。

＂中国经济方面，城镇及社会显然将会持续发展，我们认为这是中国于未来10年经济强劲增长的主要推动力之一。＂霸菱中国精选基金经理兼亚太区股票投资董事方伟昌表示。

他指出，中国的主要经济数据显示国内仍存有最好的投资机会，尤其是考虑到中国政府正在推出重大改革，向全球投资者开放内地经济及企业。

方伟昌表示，中国有许多生产优质产品的优秀公司，相比全球其他主要市场，中国股市的估值仍然处于极低水平。中国企业及品牌逐渐在全球市场上占据一席之地，这有助于中国经济完全融入全球经济之中。

当中，电子商务行业有望受惠于中国持续城镇化的进程以及中产阶层的崛起，电子商务占总销量的比例预计将会在2015年底之前超过美国。有＂中国谷歌＂之称的搜索引擎百度(BIDU.O)拥有搜索市场80%的占有率，这家公司将会明显受惠于电子商务的发展趋势。

另外，有＂中国苹果＂之称的电脑制造商联想(0992.HK)不仅在中国市场占据有利位置，在其他市场亦逐渐发展。

霸菱认为，中国的经济数据亦显示其投资环境向好。由于全球能源价格偏低，通胀处于可控水平，令中国政府可以更灵活刺激经济增长。出口增长状况良好，而国有企业增强了控制成本的意识，有助于推动企业盈利上升。

方伟昌称，近期推出的沪港通计划是中国政府取得的一大进展，逐渐扩大的人民币合格境外机构投资者(RQFII)计划下的配额制度亦因应而充分配合。该行预期，如果沪港通计划能够取得成功，政府会逐渐为股票以外的资产类别（如固定收益及商品）推出类似的计划。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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