香港《信报》：强总与温总同命 新旧经济股殊途

（3月6日财经评论）

习广思

中国内地昨天发表《政府工作报告》，把经济增长目标下调至7%，市场反应颇大，恒指及国指各跌逾1%。股指虽跌，但太阳能及新能源车股却有牛气，指数反映旧经济，只宜炒上落，新兴行业才是中国的未来。

当然股市跌，也有外围因素，富时环球股市指数（包含全球47个股市）最近刚升至去年7月及9月的重要阻力位，而触发环球股市回吐，9月那次回吐幅度达10.6%，所以也要留意未来几天美股及环球股市的走势。

对投资者而言，今年中国内地的《政府工作报告》就如2012年的翻版，今年总理李克强把经济增长目标由去年的7.5%降至7%，国指及恒指均跌超过1%，情况有如2012年时，温总把增长目标由8%降至7.5%，当时公布的日期也是3月5日。由那天起，国指从9,020点跌至同年9月5日始见底，跌足2,280点，幅度达25.3%，希望这种两会效应不会在今年重现吧。其实，7%的经济增长率在现今世界经济已属难寻，夫复何求呢？而中国在十二五的规划，每年平均经济增长也是7%，所以说经济放缓令股市下跌，只是藉口而已，一切应是市场预期之内。

报告内容平实，没有惊人之语，处处都以民为重，国民听了也应收货。但对投资者的启示不多，之前大家期待的国企改革只是轻轻几笔，较有惊喜的是报告多番强调私人投资的重要，并省减政府的行政审批，以鼓励私人投资及创业，报告提出的一个数据是新登记注册市场主体去年达1,293万户，而当中新注册公司增长45.99%，若此数据能反映私营企业蓬勃发展，则中国经济转型有望，效果会在几年后显现。李克强总理寄望消费可带动就业，去年在经济放缓下，新增就业有1,300万个，超出政府目标的1,000万个，服务业的发展居功，工作报告特别提到要鼓励几类消费支撑经济：包括讯息、旅游休闲、绿色、住房、教育文体、以及推动三网融合。其中，较特别的是要稳住住房消费，亦即要稳住楼市，无形中表明对楼市的政策由调控改作稳定。上述几个行业的股份在未来都值得留意。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

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