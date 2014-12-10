明年二季度后经济运行有望转平稳 当前需警惕通缩风险--物流信息中心

路透上海12月10日 - 中国物流信息中心副总经济师陈中涛表示，虽然中国四季度经济运行仍有下行压力，但目前经济运行中的积极力量正在蓄积，明年尤其是二季度以后经济运行有望转平稳，目前值得关注的问题是要防止出现“通缩”。

上海证券报周三援引他的话并称，2015年宏观调控总基调仍是“稳中求进”，要将经济增速保持在合理区间，防止出现大的波动；与此同时，一些重点、关键领域的改革有望取得突破，如收入分配、金融、财税和国企改革等。

“四季度经济运行仍有下行压力，主要表现在市场需求偏弱，企业生产经营活动回落。”但他也表示，经济运行中也有积极变化，主要表现在“一稳一缓一快”，即就业形势稳定、房地产行业下行态势减缓、基建投资继续加快。

陈中涛表示，这些积极因素的上升，是新常态经济形势下保持经济平稳的中坚力量，随着市场主体自我调整加快，同经济环境变化磨合期缩短，摩擦性回落将逐渐缩小，明年尤其是二季度以后经济运行将逐渐恢复平稳；不过一季度由于经济运行的惯性及春节等因素影响，仍有小幅波动可能。

“从上述情况判断，四季度经济增长预计在7.2%左右，仍处在新常态合理区间，当前值得关注的问题是，要防止出现‘通缩’。”他说，现在市场需求偏弱，企业产品销售困难，工业品价格持续回落，效益下滑，已在某种程度上表现出“通缩”特征；而国际原油、铁矿石价格“断崖式”跌落，又增加了输入性通缩压力。

他认为，2015年宏观调控总基调仍将是“稳中求进”，首先是要保持经济运行的稳定，按照区间调控的思想，将经济增速保持在合理区间，防止出现大的波动。

其次，促进经济发展环境改善和质量效益提高，2015年将是改革的攻坚年，在一些重点、关键领域的改革有望取得突破，譬如收入分配、金融、财税和国企改革等有望迈出大的步伐。

“货币政策和财政政策要综合应用，注重发挥配套效应和合力作用，货币政策选择和应用仍需稳健。”陈中涛称，在操作上应积极运用公开市场操作、中期借贷便利(MLF)、常备借贷便利（SLF）等短期流动性工具，同时也要结合国内外局势变化适当降息或降低存款准备金率。

中国央行此前于11月22日时隔逾两年后重启不对称降息，将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。此举旨在更有效降低融资成本提振经济，新的降息周期料由此开启。[nL3S0TB41X]

中国11月进、出口同比增速均远低于市场预期，由于进口更逊于出口，当月贸易顺差录得“衰退性”纪录新高。作为“三驾马车”之一的外贸全年目标实现无望，进一步凸显中国经济稳增长压力不减，政策宽松预期料将延续。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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