第三次经济普查可能会将2013年GDP总量上修5-10%--研究机构

路透上海12月13日 - 中国国家统计局本月底有望公布全国第三次经济普查结果。研究机构Rhodium认为，根据其测算，在采取新核算体系后，中国有可能会对2013年GDP(国内生产总值)总量向上修正5%-10%；随着经济基数提高，中国只有进行更深入的结构调整和自由化，才能保持经济增长。

刊登在该机构网站上的报告称，根据2013年目前官方数据计算，上修10%意味着中国当年经济体量将增加9,180亿美元。中国经济如果未来到2020年都保持6%-7%增长，经济总量10年间也要额外增长数十万亿元人民币。因此中国更有必要加速改革来保持经济合理增长。

中国一线投行中金公司宏观经济研究组本周亦发布报告指出，第三次全国经济普查结果有望在本月公布，由于采用新的核算体系及对服务业的普查，近几年中国国内生产总值（GDP）增速有望上调，预计修订后去年中国GDP总量提高8-10%。

Rhodium还在其报告中指出，对美国来说，此次普查结果意味着，如果其他都保持相同，随着GDP基数增长10%，中国很快有望和美国在名义GDP规模上达到同等规模。

国家统计局相关数据显示，2013年中国GDP规模为568,845亿元人民币。(完)

(发稿 丁淑琴；审校 张喜良)

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