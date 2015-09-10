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国际财经 | 2015年 9月 11日 星期五 07:23 BJT

中国经济放缓对新兴经济体要比对欧洲的影响更大--ECB利卡宁

路透萨格勒布9月10日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁周四表示，中国经济放缓对新兴经济体的影响要比对欧洲的影响更大。

“中国经济放缓将对新兴经济构成影响，对欧洲的影响要较小，”利卡宁说。(完)

(编译 王洋; 审校 孙茉莉)

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