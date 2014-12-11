中国明年经济增长目标大概率下调到7%--民生证券

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
路透北京12月11日 - 中国中央经济工作会议周四闭幕。民生证券对此点评称，明年经济增长目标大概率下调到7%，完成2020年目标只需6.6%。
报告称，2013是改革开局年，2014年是改革筹划年，2015是改革落实年。“自身革命”改革力度值得期待。
以下为民生证券点评报告的全文：
“努力做到调速不减势、量增质更优”。增长目标大概率下调到7%，完成2020年目标只需6.6%。
这次中央经济工作会议亮点颇多，首次提出了经济发展的九大新常态，深刻揭示了消费、产业、人口、环境的新特征，明确强调了化解经济风险的着力点和化解过剩产能的新方式。
“蓝天净水”，“立竿见影”。对环保的新提法，意味着节能降耗减排环保的力度空前加大。
过去积极的财政实际上还偏稳健，“财政政策要有力度”意味着财政将更加积极，赤字率可能扩大至2.5%；
货币政策料继续宽松，外占下滑大趋势下，降准降息SLF、MLF可能轮番上阵，但强调“松紧适度”意味着货币宽松节奏将有起伏，尤其是下半年政策可能边际收紧，不像今年这样。
三驾马车会更加均衡，支持消费和出口的政策或将出台，肯定基建投资仍有很大空间，明年有望继续维持20%以上增速，对冲房地产和制造业投资下滑。高铁、核电、环保领域投资力度。
优化经济发展空间格局继续列入六大工作重点，区域主题将维持热度，一带一路、京津冀协同发展、长江经济带是大浪淘沙之后的重中之重，层级远高于其他区域规划。
对国企改革的论述值得资本市场重视，实际上是明确了提高国企核心竞争力的思路。
“以政府自身革命带动重要领域改革，以大众创业、万众创新形成发展的新动力”。2013是改革开局年，2014年是改革筹划年，2015是改革落实年。“自身革命”，改革力度值得期待。（完）
(整理 沈燕; 审校 张喜良)
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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