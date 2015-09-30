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中国财经 | 2015年 9月 30日 星期三 10:16 BJT

中国二季度经常账户顺差730亿美元 国际储备资产增131亿美元

路透上海9月30日 - 中国国家外汇管理局周三称，2015年二季度经常账户顺差730亿美元，资本和金融账户逆差406亿美元。其中，资本账户顺差1亿美元，非储备性质的金融账户逆差276亿美元，国际储备资产增加131亿美元。

外管局按最新国际标准公布2015年二季度国际收支平衡表数据显示，二季度经常账户下，货物贸易顺差1,377亿美元，服务贸易逆差494亿美元，初次收入逆差121亿美元，二次收入逆差32亿美元。

外管局公布的数据并显示，按美元计价，2015年上半年，经常账户顺差1,486亿美元，其中，货物贸易顺差2,566亿美元，服务贸易逆差945亿美元，初次收入逆差104亿美元，二次收入逆差32亿美元。

上半年资本和金融账户逆差585亿美元，其中，资本账户顺差3亿美元，非储备性质的金融账户逆差1,259亿美元，储备资产减少671亿美元。

外管局指出，从2015年起，国家外汇管理局按照国际货币基金组织最新国际标准《国际收支和国际投资头寸手册》（第六版）编制和发布国际收支平衡表。

与之前相比，主要变化：一是将储备资产纳入金融账户统计，并在金融账户下增设“非储备性质的金融账户”，与原金融项目包含的内容基本一致；二是项目归属变化，如将经常账户下的转手买卖从原服务贸易调整至货物贸易统计，将加工服务（包括来料加工和出料加工）从原货物贸易调整至服务贸易等。

三是项目名称和细项分类有所调整，如将经常项目、资本项目和金融项目等重新命名为经常账户、资本账户和金融账户，将收益和经常转移重新命名为初次收入和二次收入等；四是借方项目用负值表示。（完）

更多细节，请点选外管局网站 (here)

(发稿 张金栋; 审校 林高丽)

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