中国二季度经常账户顺差730亿美元 国际储备资产增131亿美元

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月30日 - 中国国家外汇管理局周三称，2015年二季度经常账户顺差730亿美元，资本和金融账户逆差406亿美元。其中，资本账户顺差1亿美元，非储备性质的金融账户逆差276亿美元，国际储备资产增加131亿美元。
外管局按最新国际标准公布2015年二季度国际收支平衡表数据显示，二季度经常账户下，货物贸易顺差1,377亿美元，服务贸易逆差494亿美元，初次收入逆差121亿美元，二次收入逆差32亿美元。
外管局公布的数据并显示，按美元计价，2015年上半年，经常账户顺差1,486亿美元，其中，货物贸易顺差2,566亿美元，服务贸易逆差945亿美元，初次收入逆差104亿美元，二次收入逆差32亿美元。
上半年资本和金融账户逆差585亿美元，其中，资本账户顺差3亿美元，非储备性质的金融账户逆差1,259亿美元，储备资产减少671亿美元。
外管局指出，从2015年起，国家外汇管理局按照国际货币基金组织最新国际标准《国际收支和国际投资头寸手册》（第六版）编制和发布国际收支平衡表。
与之前相比，主要变化：一是将储备资产纳入金融账户统计，并在金融账户下增设“非储备性质的金融账户”，与原金融项目包含的内容基本一致；二是项目归属变化，如将经常账户下的转手买卖从原服务贸易调整至货物贸易统计，将加工服务（包括来料加工和出料加工）从原货物贸易调整至服务贸易等。
三是项目名称和细项分类有所调整，如将经常项目、资本项目和金融项目等重新命名为经常账户、资本账户和金融账户，将收益和经常转移重新命名为初次收入和二次收入等；四是借方项目用负值表示。（完）
更多细节，请点选外管局网站 (here)
(发稿 张金栋; 审校 林高丽)
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