春节因素导致2月CPI现阶段性高点

* 2月CPI同比涨幅3.2%，创10个月高位

* 3月料降至3%下方，上半年通胀压力仍偏低

* 货币政策没有马上收紧必要，应维持中性

路透北京3月9日 - 受春节期间食品价格涨幅较大推动，中国2月CPI同比涨幅超出预期，跳升至去年4月以来最高水平。不过随着季节性因素消失和天气回暖，预计3月起通胀将回落，上半年通胀压力依然比较低。

分析师称，PPI保持相对弱势，表明未形成系统性通胀压力，因此货币政策短期并没有马上收紧的必要，预计仍会维持中性。

“春节因素是影响2月份食品价格上涨较多、CPI同比涨幅扩大的主要原因，”国家统计局城市司高级统计师余秋梅称，“近期物价大幅度上涨的可能性不大，2月份3.2%的CPI同比涨幅可能会是近期的一个高点。”

她预计3月开始由于春节影响消失，气温逐渐升高天气好转，食品特别是鲜活农产品价格大期内大幅上涨可能性小，3月CPI同比涨幅可能回落。

“只要各地继续保障重要商品供给，进一步搞活流通、降低物流成本和加强市场价格监管，保持物价总水平的基本稳定是可以实现的，”她说。

中国国家统计局今日公布，2月居民消费价格指数（CPI)同比上涨3.2%，环比上涨1.1%；食品价格同比涨幅高达6%，其中鲜菜价格涨幅高达10%，影响价格总水平上涨约0.34个百分点。

2月工业生产者出厂价格指数（PPI)同比下降1.6%，环比上涨0.2%，均和上月保持一致。

此前路透调查中值为，CPI同比上涨3.0%，环比升0.8%；PPI同比下降1.5%。

“由于春节错位以及春节消费，导致食品和非食品价格都有上涨，共同推高2月CPI，其中食品涨幅明显高于上月是上涨最重要的原因，”申银万国首席宏观分析师李慧勇也称。

申银仍维持此前的判断，即今年物价水平涨幅在3%左右；预计随着经济复苏、加上去年前高后低的基数效应，通胀压力下半年会明显增加，三季度和四季度通胀预估在3.2%和4%。

“货币政策预计维持目前中性的格局，现在没有明确信号说应控通胀还是保增长，而是妥善处理好稳增长和物价的关系，”李慧勇称，“只有通胀压力明显加大，紧缩的货币政策才可能作为重点，但现在看还为时过早。”

统计局数据并显示，2月食品价格环比上涨2.7%；非食品价格同比涨幅1.9%，环比上涨0.2%。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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