开年CPI同比涨幅如期回落 上半年通胀压力不大

* CPI符合预期上半年通胀不成问题

* PPI环比上升经济持续企稳回升

* 一季度货币政策保持不变可能性大

路透北京2月8日 - 当市场对今年通胀上升形成一致预期之后,2013开年首月居民消费价格指数(CPI)的同比2%涨幅相对令人满意,全年温和回升的趋势进一步确立.分析师普遍认为,2月同比涨幅会进一步扩大,但总体来看,上半年通胀不会形成压力.

尽管中国央行把对今年通胀的担忧写进货币政策执行报告,但考虑到经济回暖的需要,通胀回升初期料维持政策基调不变,不会有紧缩政策出台,对目前银行间市场相对宽松的流动性有所支撑.

"经济的恢复程度可能比较缓慢,从而物价上涨应该在上半年不会成为大的问题.我们预计2月份价格应该是上半年的高点,应该也是价格改革一个好的窗口."华创证券研究所副所长华中炜表示.

中国国家统计局周五公布1月宏观经济指标如下(同比%):

实际值 预测中值 预测区间 前值 去年同期

居民消费价格指数(C 2.0 2.0 1.7 ~ 2.3 2.5 4.5

PI)同比

工业生产者出厂价格 -1.6 -1.6 -2.0 ~ -1.1 -1.9 0.7

指数(PPI)同比

欲浏览中国1月CPI及PPI图表,请点选(link.reuters.com/xez75t)

交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟就预计,预计下个月CPI的同比涨幅将回到2%以上,全年的CPI涨幅为3-3.5%,处于物价上行阶段的初期,但不会有失控的风险.

数据公布后,沪综指.SSEC上涨10个点至2,442点之后回落.

**一季度货币政策料维持不变**

而周五上午公布的中国1月外贸延续上月强劲态势,进出口均明显超预期.分析人士称数据强劲一方面受季节性因素影响,另一方面也印证当前经济继续处于复苏之中.

"PPI环比上升出现在1月这种传统淡季,显示出经济的恢复力量还是偏积极的."安信证券高级宏观分析师尤宏业称,如果到了4-5月份,也就是"两会"之后进入旺季,经济上升速度较快的话,可能对货币政策产生影响.看央行的四季度货币政策执行报告,对通胀的关注很少见.目前看,一季度不会有大问题,货币政策保持不变的可能性大.

中国人民银行周三发布的2012年四季度货币政策报告表达了其对未来国内通胀压力的警惕.报告称,当前物价对需求扩张仍比较敏感,需要特别关注预期变化可能对未来物价产生的影响,物价形势相对稳定,但不确定因素也在增加.

中国人民银行2012年第四季度储户问卷调查显示,41.7%的居民预期下季物价水平上升,较上季提高了4.7个百分点.

而统计局新闻稿亦解读,1月份CPI环比上涨1.0%,是自2012年2月份以来月度环比涨幅的最高值.从发布的分类数据看,食品价格上涨2.8%,影响居民消费价格总水平上涨约0.92个百分点.换句话说,在1月份1.0%的CPI环比涨幅中,食品价格上涨的影响超过90%.其中蔬菜和肉类价格的上涨尤其突出.

FORECAST PTE驻新加坡经济学家CONNIE TSE就表示,通胀水平的回落说明后期还有通过公开市场操作来放宽货币政策的空间,这让市场有所期待.不过后期还是要多关注国内复苏带来的需求对物价上行压力.(完)

(发稿 张胜男; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。