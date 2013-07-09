中国6月CPI同比上涨2.7% PPI同比下降2.7%

中国3月财新制造业PMI降至51.2 新出口订单自高位回落

路透北京4月1日 - 中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。