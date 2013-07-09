中国6月CPI同比上涨2.7% PPI同比下降2.7%

中国3月财新制造业PMI降至51.2 新出口订单自高位回落
路透北京4月1日 - 中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。
路透北京7月9日 - 中国国家统计局周二公布，6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.7%，高于前值和路透调查预估中值2.5%。
6月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.7%，与路透调查预估中值一致。
6月通胀指标如下(同比%):
实际值 中值 区间 前值 上年同期
居民消费价格指数(CPI) 2.7 2.5 2.2～3.0 2.1 2.2
工业生产者出厂价格指数(PPI) -2.7 -2.7 -3.1～-1.9 -2.9 -2.1 （完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进/张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月1日 - 中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。