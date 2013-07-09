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中国财经 | 2013年 7月 9日 星期二 10:03 BJT

中国6月CPI同比上涨2.7% PPI同比下降2.7%

路透北京7月9日 - 中国国家统计局周二公布，6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.7%，高于前值和路透调查预估中值2.5%。

6月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.7%，与路透调查预估中值一致。

6月通胀指标如下(同比%):

实际值 中值 区间 前值 上年同期

居民消费价格指数(CPI) 2.7 2.5 2.2～3.0 2.1 2.2

工业生产者出厂价格指数(PPI) -2.7 -2.7 -3.1～-1.9 -2.9 -2.1 （完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进/张喜良)

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