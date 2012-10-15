中国CPI年底前料回升 房价忧虑制约宽松政策--美银美林

路透北京10月15日电---美银美林最新研究报告称,预计中国居民消费价格指数(CPI)今年底前料将回升,但很可能不会超过3%;目前央行的首要任务是防止经济进一步下滑及防止房价反弹.

美银美林报告称,得益於年中以来的宽松和刺激政策,最终需求正在企稳并有可能回暖,而受美国乾旱影响粮食价格、尤其是大豆和玉米价格可能略微回升,加上去年第四季通胀已经降温,都有可能使CPI同比增幅在四季度回升;受原材料价格企稳和基数影响,工业生产者出厂价格指数(PPI)也极有可能在四季度跳涨.

报告并称当前通胀并非最令央行最为关注的问题,"在我们看来央行的首要任务是防止经济进一步放缓,同时要抑制房价反弹.这也是我们过去几个月来反复强调的重点:2012年政策宽松的主要制约就在於房价,而非通胀."

中国国家统计局周一公布,9月CPI同比上涨1.9%,与路透调查中值一致,为2010年1月以来次低点,仅略高於今年7月1.8%的涨幅;当月PPI同比下降3.6%,亦符合路透调查中值,并为2009年10月以来的新低.

报告还指出,中国作为全球最大的商品进口国,应可以从贸易改善和若干个盈利有望回暖的行中受益.

中国人民银行副行长易纲日前称,今年中国CPI涨幅有望保持在2.7%左右;中国房地产市场已经趋稳,目前处在维持楼市稳定的微妙时期,而中国政府必须尊重房地产市场的自动调节力量.(完)

--发稿 李然; 审校 林高丽

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