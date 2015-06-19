中国5月金融机构外汇占款增加322亿元人民币--路透计算

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京6月19日 - 中国央行周五公布数据显示，5月金融机构外汇占款增加322亿元人民币，为连续第二个月增长。
根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，5月末金融机构外汇占款余额为292,510.97亿元，较上月增加321.78亿元；财政性存款余额为39,310.06亿元，较上月增加3,852.36亿元。
上述两项数据表明，5月份市场因此减少了3,530.58亿元的流动性。
以下为过去两年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：(单位为亿元)
外汇占款 财政性存款
5月 322 3,852.36
4月 324 1,101
3月 -1,565 -3,234.85
2月 422.1 -4,705.38
2015年1月 -1,083 6,632.14
2014年12月 -1,184 -12,706.4
11月 22 229.21
10月 661 6,836.79
9月 11.4 -3,165.2
8月 -311 992
7月 378 6,804
6月 -883 -3,031
5月 375 3,027
4月 1,169 5,615
3月 1,892 -4,824
2月 1,282 4,222
1月 4,374 1,530
2013年12月 2,729 -14,603
11月 3,979 -435
10月 4,416 6,280
9月 1,264 -2,932
8月 273 1,399
7月 -245 6,545
6月 -412 -1,219
5月 669 4,633
4月 2,944 5,224
3月 2,363 -2,652
2月 2,954 243（完）
欲览央行金融机构人民币信贷收支表，请点击 here
(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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