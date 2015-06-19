中国5月金融机构外汇占款增加322亿元人民币--路透计算

路透北京6月19日 - 中国央行周五公布数据显示，5月金融机构外汇占款增加322亿元人民币，为连续第二个月增长。

根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，5月末金融机构外汇占款余额为292,510.97亿元，较上月增加321.78亿元；财政性存款余额为39,310.06亿元，较上月增加3,852.36亿元。