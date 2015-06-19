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中国财经 | 2015年 6月 19日 星期五 11:51 BJT

中国5月金融机构外汇占款增加322亿元人民币--路透计算

路透北京6月19日 - 中国央行周五公布数据显示，5月金融机构外汇占款增加322亿元人民币，为连续第二个月增长。

根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，5月末金融机构外汇占款余额为292,510.97亿元，较上月增加321.78亿元；财政性存款余额为39,310.06亿元，较上月增加3,852.36亿元。

上述两项数据表明，5月份市场因此减少了3,530.58亿元的流动性。

以下为过去两年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：(单位为亿元)

外汇占款 财政性存款

5月 322 3,852.36

4月 324 1,101

3月 -1,565 -3,234.85

2月 422.1 -4,705.38

2015年1月 -1,083 6,632.14

2014年12月 -1,184 -12,706.4

11月 22 229.21

10月 661 6,836.79

9月 11.4 -3,165.2

8月 -311 992

7月 378 6,804

6月 -883 -3,031

5月 375 3,027

4月 1,169 5,615

3月 1,892 -4,824

2月 1,282 4,222

1月 4,374 1,530

2013年12月 2,729 -14,603

11月 3,979 -435

10月 4,416 6,280

9月 1,264 -2,932

8月 273 1,399

7月 -245 6,545

6月 -412 -1,219

5月 669 4,633

4月 2,944 5,224

3月 2,363 -2,652

2月 2,954 243（完）

欲览央行金融机构人民币信贷收支表，请点击 here

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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