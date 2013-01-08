数据观测：12月新增贷款料略升至5500亿 M2增速维持高位

焦点：美国官员称特朗普考虑签发行政令调查贸易行为 或带来额外关税
路透华盛顿4月10日 - 特朗普政府的一位官员对路透表示，总统特朗普正在考虑签发一项启动贸易调查的行政令，这或将导致对某些产品类别追加关税。
* 公布内容: 中国12月M2及新增人民币贷款等数据
* 公布时间: 无固定时间,最晚1月15日
--调查结果:
12月指标 中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数
广义货币供应量(M2)同比% 14 13.2-14.3 13.9 13.6 24
新增人民币贷款(亿元) 5,500 4,500-6,730 5,229 6,405 24
人民币贷款余额同比% 15.2 10.5-15.6 15.7 15.8 15
外汇储备(万亿美元) 3.305 3.290-3.370 *3.290 3.181 10
(注: *外汇储备为2012年9月末数值
)
--数据要点:
中国央行将公布的2012年12月新增人民币贷款规模预计略高于上月,总体保持平稳.而M2同比增速处于处今年以来较高水平,因第四季度社会融资总量新增多于往年同期,且年末考核压力下存款回表.
接受路透调查的24家机构预测中值显示,12月末广义货币供应量(M2)同比增速料为14.0%;而新增人民币贷款则在5,500亿元,略高于上月的5,229亿元.
路透调查并显示,中国2012年底的外汇储备料将从9月末的3.290万亿美元微增至3.305万亿美元.
分析师普遍相信,受银行持有企业债券持续多增、财政存款年末大幅下放、以及银行加大存款吸收力度等因素的共同影响,支撑12月M2达14%的增速.此前11月新增信贷规模季节性滑落,但当月社会融资规模数据仍然显示出了对实体经济的强力支持态势.
交通银行金融研究中心高级研究院鄂永健称:"2013年经济增速小幅回升背景下实体经济信贷需求平稳增长.预计货币政策保持稳健,银行保持一定信贷供应能力,但为防止投资过热、避免房价大幅反弹,银行总体信贷环境也不会过于宽松,准备金率不会大幅下调也对银行信贷投放构成一定限制."
高盛高华的报告则认为,12月份人民币贷款规模将比11月份略有下降,约为5,000亿元,低于预期的贷款供应主要反映了货币当局的谨慎立场;财政存款变动对M2的推动作用与2011年12月份相比可能有所减弱.虽然外汇可能为净流入,但预计规模不会很大.因此,预计12月份M2同比增速或不及11月.
中国年度中央经济工作会议提到,2013年将实施稳健的货币政策.要适当扩大社会融资总规模,保持贷款适度增加,保持人民币汇率基本稳定,切实降低实体经济发展的融资成本.
以下为本次路透调查结果:
机构名称 外汇储备 M2 新增贷款 人民币贷款余额
(万亿美元) (同比%) (10亿元人民币) (同比%)
澳新银行 ~ 14.0 620.0 ~
中银国际 3.320 13.5 450.0 15.5
交通银行 ~ 14.1 650.0 ~
美银美林 ~ 13.8 500.0 15.2
东方汇理 3.370 13.6 610.0 15.2
国开证券 ~ 13.8 550.0 15.6
建设银行 3.300 14.2 620.0 15.3
中金公司 ~ 13.5 550.0 ~
中信证券 ~ 14.2 500.0 ~
高盛 ~ 13.7 500.0 15.2
广发银行 ~ 13.9 550.0 10.5
海通证券 ~ 13.7 580.0 ~
高频经济 3.310 13.2 673.0 ~
华宝信托 3.300 14.0 500.0 15.1
兴业银行 ~ 14.3 550.0 15.1
摩根大通 ~ 13.2 550.0 15.1
招商证券 ~ 14.0 500.0 ~
瑞穗证券 3.300 14.0 550.0 15.5
华侨银行 3.300 14.1 500.0 ~
北京领先国际
金融资讯 3.290 14.0 495.0 15.0
申银万国 ~ 13.7 560.6 15.2
渣打银行 3.330 14.0 550.0 ~
瑞银 ~ 14.2 550.0 15.1
浙商证券 3.340 14.0 560.0 15.5 (完)
(发稿 谢衡; 审校 黄凯/张喜良)
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