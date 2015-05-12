中国1-4月实际使用外资(FDI)同比增11% 路透测算4月同比增10.5%

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京5月12日 - 新华社周二援引中国商务部称，中国1-4月实际使用外资(FDI)同比增长11.1%，为444.9亿美元，主要国家和地区对华投资总体保持稳定。
报导并未给出4月FDI数据，路透根据1-4月累积数据推算，4月FDI为96.1亿美元，较去年4月87亿美元同比增长10.5%。
报导称，1至4月，全国新设立外商投资企业7,790家，同比增长17%；合同外资金额6,219亿元人民币，同比增长51%。
其中现代服务业领域吸收外资增幅较高。1至4月，服务业新设外商投资企业5,636家，实际使用外资281.4亿美元，同比分别增长32.1%和24.8%，占全国吸收外资比重分别为72.4%和63.2%。
根据商务部数据，终止、减资涉及合同外资金额均呈下降趋势。１至４月，全国共计2,262家外商投资企业终止，746家外商投资企业减资，同比分别下降14.5%和26%，涉及合同外资金额分别为99.9亿美元和52亿美元，同比分别下降11.9%和16.8%。
部分高端制造业吸收外资增势良好。１-４月，通信设备计算机及其他电子设备制造业、交通运输设备制造业实际使用外资同比分别增长9.9%和2.4%。大众、克莱斯勒、罗氏、空气化工、博世、亚马逊等知名跨国企业继续追加对华投资，富士康、宏达等加工贸易企业在中西部地区继续扩大投资。
香港、德国、英国、法国和澳门实际投资增长显着，欧盟28国对华投资25.2亿美元，同比增长22.2%。
中国3月实际使用外资(FDI)124亿美元，同比增长2.2%。1-3月实际使用外资(FDI)348.8亿美元，同比增长11.3%。
历史FDI数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%)：
2015年 金额 同比
*4月 96.1 10.5
3月 124 2.2
2月 85.6 0.9
1月 139.2 29.4
2014年
12月 133.2 10.3
11月 103.6 22.2
10月 85.3 1.3
9月 90.1 1.9
8月 72 -14
7月 78.1 -16.95
6月 144.2 0.2
5月 86 -6.7
4月 87 3.4
3月 122 -1.5
2月 85.5 4.09
1月 107.6 16.1
中国2014年实际使用外资(FDI)为1,195.6亿美元，较上年仅增长1.7%。
4月为路透根据新华报导测算数据。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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