中国部分指标现回暖迹象 7月开始全国劳动力试调查--统计局

路透北京6月12日 - 中国国家统计局人口和就业统计司高级统计师张志斌周五表示，中国经济仍在合理区间且部分指标出现回暖迹象；受政府促就业举措的影响，5月调查失业率在5.1%左右，较上月有所下降。

统计局网站援引他就当前就业形势接受记者采访时称，今年中国劳动力调查范围将从65个大城市扩大至全国所有地级城市，调查频率为月度，将于今年7月开始进行试调查，并会尽快发布完整数据，把调查失业率变成可靠依据。

“虽然当前经济下行压力依然较大，但从刚刚发布的数据来看，5月份国民经济仍运行在合理区间，部分经济指标出现了回暖迹象。”张志斌说。

他并指出，虽然中国经济增速有所回落，但总体平稳，且创造的经济总量还在扩大，对劳动力的需求也在增加。

“特别是当前我国经济已经进入新常态，服务业快速发展，有助于增加劳动力需求，促进劳动力结构的改善。这为就业稳定打下了重要基础。”他称，“经济平稳运行是前提，政府出台的一系列促进就业创业政策举措发挥了重要作用。”

中国目前只定期公布城镇登记失业率，该失业率自2010年9月以来几乎一直维持在4.1%左右，但在2013年三季度降至4.04%后开始有微幅波动。今年一季度末的城镇登记失业率为4.05%。

而国际上通常参考的失业率数据则是调查失业率，中国目前尚未有调查失业率的定期公布制度，只是部分政府官员在某些发布会或公开场合会透露该数据。统计局此前公布，今年一季度调查失业率总体稳定在5.1%左右。

张志斌表示，自2014年11月以来，统计局积极稳妥地推进就业统计的改革和完善工作。主要是劳动力调查范围将从65个大城市扩大至全国所有地级城市，调查频率为月度，调查样本为12万户。

“今年7月份开始，我们将开始进行试调查，1.5万名调查员在每个月10-14日，走进千家万户，调查登记就业、失业的信息。”他说。

他并指出，劳动力数据是判断宏观经济状况的重要数据，是政府决策的必不可少的重要依据；统计局将尽快建立健全制度，尽快将全国劳动力调查付诸实践，尽快向社会发布完整数据，把调查失业率变成可靠依据，更好地服务国家经济社会发展。

路透在3月曾援引消息人士报导称，为更加准确反应中国经济的实际情况，今年7月起，统计局将把月度城镇调查失业率由65个城市扩展至全国，并计划从明年起全面公布与就业有关的系列调查数据。（完）

(发稿 侯向明；审校 张喜良)

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