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中国财经 | 2015年 7月 1日 星期三 09:10 BJT

中国6月官方制造业PMI持平于50.2 连续四个月处于荣枯线上方--国家统计局

路透北京7月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，中国宏观经济先行指标--6月官方制造业采购经理人指数(PMI)持平于上月的50.2，连续四个月位于荣枯线上方。

路透调查的预估中值为50.3，上月为50.2。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

_____________2015年______________ __________________2014年__________

6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

PMI(%)50.2 50.2 50.1 50.1 49.9 49.8 50.1 50.3 50.8 51.1 51.1 51.7 51

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）

(发稿 乔艳红/宿泱韫; 审校 曾祥进)

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