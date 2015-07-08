数据观测：外需改善料助中国6月出口同比近持平 进口仍大幅衰退

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
--调查结果:
指标 6月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数
出口(%) -0.2 -5.0~5.0 -2.5 7.2 24
进口(%) -15.0 -20.5~-7.5 -17.6 5.5 24
贸易顺差(亿美元) 557.0 434.0~620.0 594.9 316.0 20
--数据要点：
路透综合约20家机构预测中值结果显示，中国6月出口同比降幅料收窄至接近持平，因外需出现一定程度改善；6月进口则仍维持较大同比降幅，因内需疲弱；当月贸易顺差预计仍将高企。
交通银行金融研究中心表示，外需改善促进出口增长，美国、欧洲、日本经济均出现转暖，且6月波罗的海指数显着反弹，海运市场回暖，这些迹象均表明出口形势改善；进口方面，大宗商品价格低迷，且内需较弱，对进口商品需求难以大幅回升。
招商证券宏观团队认为，6月出口有望转正，一方面欧美经济复苏，另外前期中国采取的稳出口措施或逐步起效。预计进口同比增速仍将维持较大负增长，因国内宏观经济高频数据依旧低迷，且大宗商品价格指数继续下行。贸易差额料仍维持‘衰退式高顺差’。
中金公司固收团队报告指出：“随着3月下旬以来美元有所走弱，人民币实际有效汇率升值幅度放缓，按照实际有效汇率领先出口1-2个季度来看，汇率偏强对出口的抑制或有所减弱。”
中国商务部上月表示，年初以来中国外贸形势比较严峻，预计下半年有所好转，力争实现全年出口增长目标。商务部正会用有关部门制定新措施来稳外贸，重点是要帮助企业减负和助力。商务部发言人沈丹阳并重申，中国没有刻意追求贸易顺差。
以下为本次路透调查结果：
机构 出口（同比%） 进口（同比%） 贸易顺差（亿美元）
光大证券 0.0 -15.0 551.0
德国北德州银行 2.5 -7.5 482.0
渤海证券 -4.0 -16.0 ~
瑞银集团 1.0 -14.0 554.0
渣打银行 -1.0 -18.8 590.0
野村证券 1.0 -16.0 545.0
ING金融市场 -2.5 -18.0 551.0
华宝信托 0.7 -9.6 480.0
华泰证券 -5.0 -10.6 434.0
德国中央合作银 2.0 -13.5 570.0
行
招商证券 4.4 -9.6 550.0
莫尼塔 -2.0 -13.0 ~
交银国际 3.0 -15.0 600.0
交通银行 1.0 -15.0 567.0
中国银行 -3.0 -16.0 ~
申万宏源 -2.5 -20.5 587.5
平安证券 1.3 -16.5 599.0
中国民族证券 -3.4 -18.9 ~
华融证券 -3.5 -15.0 486.0
国信证券 -4.0 -15.0 470.0
中信证券 -0.3 -16.5 570.0
上海证券 -1.5 -17.5 560.0
兴业证券 5.0 -14.0 620.0
中银国际 2.5 -14.0 588.0
注：～为数据无法提供。（完）
(发稿 张金栋；审校 黄凯)
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