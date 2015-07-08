数据观测：中国6月新增贷款料升高至逾万亿元 M2增速低位攀升

--调查结果:

6月指标 中值 区间 上月（季） 上年同期 参与预测机构数

广义货币供应量(M2)同比% 11.0 10.3-11.5 10.8 14.7 30

新增人民币贷款(亿元) 10,500 8,500-13,500 9,008 10,800 26

人民币贷款余额同比% 14.0 13.6-15.0 13.1 14.0 7

外汇储备（为季度数据） 37,500 30,000-38,000 37,300 39,900 5

（亿美元）

--数据要点:

路透调查的26家机构预测中值显示，中国6月新增人民币贷款预计为10,500亿元人民币，较上月多增近1,500亿元；市场人士认为，半年末银行贷款冲动为银行信贷扩张创造了基础；此外，PPP推动力度加大以及央行近期的态度也有助于推升新增人民币贷款规模。

“实体经济贷款需求低迷，但考虑银行半年末有动力冲贷款，预计6月新增人民币信贷将达到一万亿元。”海通证券报告表示。

中金公司亦指出，二季度贷款需求或进一步下滑，但是从季节性规律来看，季末放贷往往会增加，6月份新增贷款可能达到一万亿元。

在需求刺激方面，瑞银报告认为，近期PPP推动力度加大可能会在新增贷款上有所体现；而华泰证券报告认为，信用扩张或有所提速，近期央行或窗口性指导银行信贷向基建贷款倾斜，同时月末降息降准及取消存贷比限制也进一步降低融资利率，打通信贷渠道。

此外，路透调查的30家机构预测中值显示，6月M2的同比增速为11%，较上月略有上升。机构认为，表内外融资温和回升有利于信用派生，但由于基数效应以及央行回收基础货币，M2同比增速仍处于低位。

华泰证券报告指出，近期依靠地方融资平台的债务置换及企业债扩容有所提速，表外融资或有温和回升，宽货币正转向宽信用，信用派生或有所加强。

不过，中金公司报告指出，6月份央行降准降息有利于货币乘数扩张，但是央行同时收紧了基础货币：逆回购投放850亿元，PSL投放1,576亿元，MLF回收5,400亿元，合计净回收资金2,974亿元，预计6月份M2同比增速仍处于低位。

而海通证券报告亦认为，由于高基数效应持续，叠加股市活跃导致人民币存款分流等因素，M2将仍处低位。

第七期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，逾九成机构预期中国一年期存款基准利率7月将维持不变；逾五成受访机构认为中国7月将下调大型存款机构法定存款准备金率。

中国央行自去年11月起已连续降息降准。最近的一次是6月28日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点，并有针对性地对金融机构实施定向降准，以进一步支持实体经济发展，促进结构调整。

中国央行上周三公布数据显示，6月央行通过中期贷款便利（MLF）净收回中期基础货币5,400亿元;同时向国家开发银行提供抵押补充贷款（PSL）1,576亿元，利率为3.1%，期末抵押补充贷款余额为8,035亿元。

以下为本次路透调查结果:

机构名称 新增贷款额 M2(同比%) 人民币贷款余额

(亿元人民币) (同比%)

法国兴业 8,800 10.4 ~

NORD LB Giro 11,000 11.5 15.0

Natixis FR ~ 11.0 ~

汇丰银行 11,500 11.0 ~

光大证券 11,000 11.0 ~

瑞银 10,000 10.6 ~

渣打银行 11,140 10.8 ~

野村证券 13,500 10.7 ~

ING 金融市场 11,300 10.5 ~

华宝信托 9,500 11.0 14.0

华泰证券 8,838 10.4 ~

招商证券 10,500 10.5 ~

交银国际 12,000 11.0 14.0

交通银行 10,000 11.0 ~

蒙特利尔银行 10,500 11.0 ~

中国银行 ~ 11.0 ~

申万宏源 10,000 10.3 13.8

平安证券 ~ 11.0 ~

瑞士信贷 9,000 10.9 ~

民族证券 10,500 11.0 ~

法国巴黎银行 11,000 11.0 ~

4CAST 10,000 11.0 ~

华融证券 10,000 11.0 ~

High Frequency ~ 10.5 ~

国信证券 11,000 10.5 13.8

中信证券 8,500 10.5 ~

上海证券 10,000 10.8 14.0

兴业证券 10,000 11.0 ~

中银国际 11,000 10.5 13.6

巴克莱银行 11,200 11.1 ~

(完)

(发稿 王蕾；审校 李贺/黄凯)

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