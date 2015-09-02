中国8月工业和投资料低位徘徊 CPI涨幅继续回升

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
调查结果: (同比,%)
预估中值 预估区间期 前值 上年同 预测数
居民消费价格指数(CPI) 1.8 1.5 ~ 2.0 1.6 2.0 21
工业生产者出厂价格指数(PPI) -5.5 -6.0 ~ -4.9 -5.4 -1.2 20
工业增加值 6.4 5.6 ~ 6.9 6.0 6.9 20
固定资产投资(不含农户)(1-8月) 11.1 9.7 ~ 11.4 11.2 16.5 18
社会消费品零售总额 10.5 10.2 ~ 10.7 10.5 11.9 20
注：固定资产投资数据前值为1-7月累计数据。
路透综合21家机构预测中值结果显示，中国制造业增长动力不足，8月工业增速预计继续低位徘徊，但去年同期基数偏低，同比增速较上月小幅回升至6.4%；8月CPI同比涨幅预计继续温和回升至1.8%，超过目前一年期存款基准利率。
短期来看，制造业和房地产投资很难看到明显回升，货币宽松也无法即刻传递到基建领域，预计8月投资将维持低迷；稳增长仍需宽松政策扶持。
“尽管高频数据显示工业生产较为低迷，但由于去年同期工业增速仅为6.9%，为2014年全年最低水平，低基数将推高今年8月工业增速，”招商证券宏观团队预计，8月工业同比增速将较7月明显回升，但环比增速难有明显改善。
与此同时，消费虽然稳定却独木难支，投资和出口的低迷仍然对供给端施加较大压力。该券商认为，货币政策持续发力后，需要财政政策的大力配合才能缓解经济下行压力。
受新订单需求不足、传统淡季等影响，中国8月官方和财新制造业PMI双双创下多年低点；而证券市场震荡导致金融服务业放缓亦拉低服务业PMI。下半年经济增速有破7%风险。
瑞银中国首席经济学家汪涛也认为，8月宏观数据料将显示实体经济活动同比增速较7月略有改观，但主要得益于去年同期基数较低，而内在环比增长势头可能依然乏力。
“目前来看，三季度GDP增速破7的概率较高，”她说，“虽然决策层会竭尽所能将增长稳住，但鉴于政策落地慢于预期、其他下行压力接踵而至，短期经济增长确实面临下行压力。”
通胀方面，中信证券预计，8月CPI同比涨约1.8%，环比升0.3%，其中食品价格环比涨幅1%左右。大宗商品价格出现下降，意味着8月PPI可能继续下滑，预计同比下跌约5.6%。
“经济仍未走出‘底部徘徊，有限复苏’的阶段；短期看，见底不回升是当前运行特征，‘宏观稳、微观差’状态仍将延续，”上海证券宏观分析师胡月晓称。
为稳定实体经济及降低社会融资成本，中国央行上周二宣布下调存贷款基准利率和存款准备金率，降息后，金融机构一年期贷款基准利率为4.6%，一年期存款基准利率为1.75%。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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