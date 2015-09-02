中国8月工业和投资料低位徘徊 CPI涨幅继续回升

调查结果: (同比,%)

预估中值 预估区间期 前值 上年同 预测数

居民消费价格指数(CPI) 1.8 1.5 ~ 2.0 1.6 2.0 21

工业生产者出厂价格指数(PPI) -5.5 -6.0 ~ -4.9 -5.4 -1.2 20

工业增加值 6.4 5.6 ~ 6.9 6.0 6.9 20

固定资产投资(不含农户)(1-8月) 11.1 9.7 ~ 11.4 11.2 16.5 18

社会消费品零售总额 10.5 10.2 ~ 10.7 10.5 11.9 20

注：固定资产投资数据前值为1-7月累计数据。

路透综合21家机构预测中值结果显示，中国制造业增长动力不足，8月工业增速预计继续低位徘徊，但去年同期基数偏低，同比增速较上月小幅回升至6.4%；8月CPI同比涨幅预计继续温和回升至1.8%，超过目前一年期存款基准利率。

短期来看，制造业和房地产投资很难看到明显回升，货币宽松也无法即刻传递到基建领域，预计8月投资将维持低迷；稳增长仍需宽松政策扶持。

“尽管高频数据显示工业生产较为低迷，但由于去年同期工业增速仅为6.9%，为2014年全年最低水平，低基数将推高今年8月工业增速，”招商证券宏观团队预计，8月工业同比增速将较7月明显回升，但环比增速难有明显改善。

与此同时，消费虽然稳定却独木难支，投资和出口的低迷仍然对供给端施加较大压力。该券商认为，货币政策持续发力后，需要财政政策的大力配合才能缓解经济下行压力。

受新订单需求不足、传统淡季等影响，中国8月官方和财新制造业PMI双双创下多年低点；而证券市场震荡导致金融服务业放缓亦拉低服务业PMI。下半年经济增速有破7%风险。

瑞银中国首席经济学家汪涛也认为，8月宏观数据料将显示实体经济活动同比增速较7月略有改观，但主要得益于去年同期基数较低，而内在环比增长势头可能依然乏力。

“目前来看，三季度GDP增速破7的概率较高，”她说，“虽然决策层会竭尽所能将增长稳住，但鉴于政策落地慢于预期、其他下行压力接踵而至，短期经济增长确实面临下行压力。”

通胀方面，中信证券预计，8月CPI同比涨约1.8%，环比升0.3%，其中食品价格环比涨幅1%左右。大宗商品价格出现下降，意味着8月PPI可能继续下滑，预计同比下跌约5.6%。

“经济仍未走出‘底部徘徊，有限复苏’的阶段；短期看，见底不回升是当前运行特征，‘宏观稳、微观差’状态仍将延续，”上海证券宏观分析师胡月晓称。

为稳定实体经济及降低社会融资成本，中国央行上周二宣布下调存贷款基准利率和存款准备金率，降息后，金融机构一年期贷款基准利率为4.6%，一年期存款基准利率为1.75%。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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