中国8月出口预计延续跌势但跌幅收窄 弱内需下进口续降

--调查结果:

指标 8月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

出口(%) -6 -12~3 -8.3 9.4 20

进口(%) -8.2 -12~-5 -8.1 -2.4 20

贸易顺差(亿美元) 482 400~680 430.25 498.2 20

--数据要点：

路透综合20家机构预测中值结果显示，受疲弱外需的拖累，8月出口预计延续跌势，但跌幅受基数影响可能缩窄；而大宗商品价格持续下跌，国内需求未获明显改善，意味着进口仍将下行。

交通银行金融研究中心报告称，近期外需整体有所走弱，8月BDI指数跌幅超过20%，外贸出口先导指数仍在下降，出口可能延续负增长。进口方面，大宗商品价格仍然在震荡中下降，国际原油价格再次下降，主要进口产品价格下跌，当前国内需求较弱进口量难以走高，进口延续负增长。

他们预计8月出口增速-3%，进口增速-5%，贸易顺差515亿美元。

中信证券也在报告中指出，外需比较疲弱，人民币汇改长期有利出口，但短期效果还需要观察。7月外贸出口先导指数较上月回落0.7，8月财新PMI新出口订单较上月下滑0.9%至46，预示出口短期难有大幅反弹。

中国央行8月宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性，并一次性贬值近2%。

中信表示，由于基数的影响，预计8月出口同比降幅将由上月的-8.3%缩窄至-2%；大宗商品价格近月再度下跌，国内制造业去产能继续，8月进口仍将低迷，预计同比下滑4%。

中金公司的预测更谨慎一些。“我们预计，8月份整体经济活动将趋弱。在全球和国内资本市场动荡的环境下，外部需求仍旧疲软，而国内投资需求或将受风险偏好下跌而下滑。”

中金认为，全球市场大幅波动和大宗商品出口国需求乏力短期内将抑制出口需求。此外，人民币对美元小幅贬值短期内可能影响以美元计价的出口额增速。他们预计8月出口同比增速可能继续下滑至-9.1%。

中国国家发改委副主任宁吉喆上日表示，受基数影响8月出口降幅会有所收窄。他称，中国经济仍运行在合理区间，整体基本面没有改变，宏观经济运行平稳。具体来看，就业形势稳定，物价涨幅平稳，粮食有望再获丰收。

而商务部此前表示，今年外贸形势比预计的更复杂严峻，全年出口不容乐观但仍有望正增长，进口降幅还将继续收窄。近期人民币汇率贬值对外贸的影响是多方面的，劳动密集型企业可能相对受益。 （完）

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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