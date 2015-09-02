中国8月新增贷款料环比大降 M2增速仍维持高位

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
--调查结果:
8月指标 中值 区间 上月（季） 上年同期 参与预测机构数
广义货币供应量(M2)同比 13.2 11.5-13.7 13.3 12.8 20
新增人民币贷款(亿元) 9,000 6，500-13,000 14,800 7,025 20
人民币贷款余额同比% 15.6 -12.0-16.2 15.5 13.3 10
--数据要点:
路透调查的20家机构预测中值显示，中国8月新增人民币贷款预计为9,000亿元人民币，较上月减少近5,800亿元；市场人士认为，实体经济有效需求不足等状况未改变，加上对非存款类金融机构同业贷款回复平稳，8月人民币贷款环比下降较多。
交通银行报告表示，引起7月份信贷数据异常的“非存款类金融业机构贷款”一项，在8月份的新增量很大可能为负。理由是7月份这一项高企，主要由于资本市场救市行动，而8月尽管资本市场也经历着快速向下波动的行情，暂时没有大规模救市行动的出现。
“对非存款类金融机构的授信继7月大幅增加8,860亿元后，8月对该类金融机构的授信可能较为温和。”中金公司报告称。
对于其他影响因素，交行认为，考虑到8月央行宣布自9月6日起执行降准，因而此次降准所释放的流动性基本不会体现到8月的新增人民币贷款中；而8月央行通过MLF、公开市场操作和SLO提供的流动性也基本不会转化为新增贷款。
路透调查并显示，8月M2的同比增速预计为13.2%，与上月几乎持平。机构认为，7月M2同比增速快速反弹的影响仍然会持续作用于8月M2余额的同比增速，导致8月M2增速仍在高位，但实体经济需求和银行风险偏好等因素亦会影响货币派生，导致M2增速小幅下降。
交行报告称，7月“非存款类金融机构贷款”大幅增加，带动的7月M2同比增速快速反弹的现象属于特殊环境、特殊事件下的异常现象，这种短期行为的影响仍然会持续影响到M2余额的同比增速。
而对于货币派生，贷款需求属于负面因素。中金报告指出，货币供应维持宽松态势得益于银行对金融机构授信；但8月整体经济形势趋弱，国内投资需求受风险偏好下跌而下滑。
第九期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，全部受访机构预期中国一年期存款基准利率9月将维持不变；近八成受访机构认为中国9月将维持大型存款机构法定存款准备金率不变。
中国央行自去年11月起开始新一轮降息降准周期。最近一次为自8月26日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点；并自9月6日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，同时实施定向降准。
中国央行周二公布，8月对14家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共1,100亿元人民币，MLF利率较上月未有变化；当月向国家开发银行提供抵押补充贷款（PSL）604亿元，利率为2.85%。(完)
(发稿 李贺; 审校 林高丽)
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