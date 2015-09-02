中国8月新增贷款料环比大降 M2增速仍维持高位

--调查结果:

8月指标 中值 区间 上月（季） 上年同期 参与预测机构数

广义货币供应量(M2)同比 13.2 11.5-13.7 13.3 12.8 20

新增人民币贷款(亿元) 9,000 6，500-13,000 14,800 7,025 20

人民币贷款余额同比% 15.6 -12.0-16.2 15.5 13.3 10

--数据要点:

路透调查的20家机构预测中值显示，中国8月新增人民币贷款预计为9,000亿元人民币，较上月减少近5,800亿元；市场人士认为，实体经济有效需求不足等状况未改变，加上对非存款类金融机构同业贷款回复平稳，8月人民币贷款环比下降较多。

交通银行报告表示，引起7月份信贷数据异常的“非存款类金融业机构贷款”一项，在8月份的新增量很大可能为负。理由是7月份这一项高企，主要由于资本市场救市行动，而8月尽管资本市场也经历着快速向下波动的行情，暂时没有大规模救市行动的出现。

“对非存款类金融机构的授信继7月大幅增加8,860亿元后，8月对该类金融机构的授信可能较为温和。”中金公司报告称。

对于其他影响因素，交行认为，考虑到8月央行宣布自9月6日起执行降准，因而此次降准所释放的流动性基本不会体现到8月的新增人民币贷款中；而8月央行通过MLF、公开市场操作和SLO提供的流动性也基本不会转化为新增贷款。

路透调查并显示，8月M2的同比增速预计为13.2%，与上月几乎持平。机构认为，7月M2同比增速快速反弹的影响仍然会持续作用于8月M2余额的同比增速，导致8月M2增速仍在高位，但实体经济需求和银行风险偏好等因素亦会影响货币派生，导致M2增速小幅下降。

交行报告称，7月“非存款类金融机构贷款”大幅增加，带动的7月M2同比增速快速反弹的现象属于特殊环境、特殊事件下的异常现象，这种短期行为的影响仍然会持续影响到M2余额的同比增速。

而对于货币派生，贷款需求属于负面因素。中金报告指出，货币供应维持宽松态势得益于银行对金融机构授信；但8月整体经济形势趋弱，国内投资需求受风险偏好下跌而下滑。

第九期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，全部受访机构预期中国一年期存款基准利率9月将维持不变；近八成受访机构认为中国9月将维持大型存款机构法定存款准备金率不变。

中国央行自去年11月起开始新一轮降息降准周期。最近一次为自8月26日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点；并自9月6日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，同时实施定向降准。

中国央行周二公布，8月对14家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共1,100亿元人民币，MLF利率较上月未有变化；当月向国家开发银行提供抵押补充贷款（PSL）604亿元，利率为2.85%。(完)

(发稿 李贺; 审校 林高丽)

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