中国国务院：五年内建成国家政府数据统一开放平台 逐步向社会开放

路透北京9月6日 - 中国国务院周六发布促进大数据发展行动纲要表示，将在未来五年内建成国家政府数据统一开放平台，并逐步将信用、金融等民生服务领域的政府数据向社会开放。

中国政府网刊登的促进大数据发展行动纲要指出，中国将在2018年底前建成国家政府数据统一开放平台；并于2020年底前，率先实现信用、交通、医疗、就业、社保、环境、金融、企业登记监管等民生保障服务相关领域的政府数据集向社会开放。

“建立政府和社会互动的大数据采集形成机制，制定政府数据共享开放目录；通过政务数据公开共享，引导企业、行业协会、科研机构、社会组织等主动采集并开放数据。”纲要表示。

此前，8月的国务院常务会议通过了《关于促进大数据发展的行动纲要》，强调要顺应潮流引导支持大数据产业发展，以企业为主体、以市场为导向，加大政策支持，深化大数据在各行业创新应用，催生新业态、新模式，形成与需求紧密结合的大数据产品体系，使开放的大数据成为促进创业创新的新动力。

在产业发展发面，纲要提出，要加速培育大数据龙头骨干企业，充分发挥骨干企业的带动作用；到2020年，培育10家国际领先的大数据核心龙头企业，500家大数据应用、服务和产品制造企业。

纲要指出，利用大数据推动信息化和工业化深度融合，选择典型企业、重点行业、重点地区开展工业企业大数据应用项目试点，积极推动制造业网络化和智能化；此外，培育数据应用新业态。积极推动不同行业大数据的聚合、大数据与其他行业的融合。

纲要称，推动大数据在电子商务中的应用，充分利用电子商务中形成的大数据资源为政府实施市场监管和调控服务，电子商务企业应依法向政府部门报送数据。

在政府治理上，纲要表示，将大数据作为提升政府治理能力的重要手段，在2017年底前形成跨部门数据资源共享共用格局；到2018年，打通政府部门、企事业单位之间的数据壁垒，实现合作开发和综合利用。（完）

参看会议详情，请点选中国政府网：here

(发稿 李贺; 审校 曾祥进)

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