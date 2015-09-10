中国1-8月实际使用外资金额以人民币计同比增长9.2%--商务部

在产业结构上也有所优化，前八月服务业吸收外资继续同比增长20.1%，高技术制造业实际使用外资同比增长9.9%，占制造业实际使用外资总量的24.1%。

据其介绍，外商投资并购规模和比重均有较大幅度提高。1-8月，以并购方式设立外商投资企业871家，合同外资金额163.5亿美元，实际使用外资金额145.5亿美元，同比分别增长15.4%、144.2%和297.7%。今年1-8月全国实际使用外资中并购所占比重由上年同期的4.7%上升到17.1%。