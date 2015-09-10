中国1-8月实际使用外资金额以人民币计同比增长9.2%--商务部

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月10日 - 中国商务部周四公布，今年1-8月实际使用外资（FDI）金额同比增长9.2%，增速较前七月的7.9%进一步提升。
商务部网站新闻稿显示，前八月FDI金额为5,252.8亿元人民币（折853.4亿美元），8月单月为542亿元(折87.1亿美元)。
今年8月实际使用外资（FDI）金额同比增长22%，较前月的5.2%大幅提升。
商务部外资司负责人表示，外商投资总体稳定，规模稳定增长，前八月全国设立外商投资企业家数同比增长10.7%；合同外资金额同比增长34.8%；外资来源地投资总体保持稳定，香港、法国和澳门实际投资增长显着。
在产业结构上也有所优化，前八月服务业吸收外资继续同比增长20.1%，高技术制造业实际使用外资同比增长9.9%，占制造业实际使用外资总量的24.1%。
据其介绍，外商投资并购规模和比重均有较大幅度提高。1-8月，以并购方式设立外商投资企业871家，合同外资金额163.5亿美元，实际使用外资金额145.5亿美元，同比分别增长15.4%、144.2%和297.7%。今年1-8月全国实际使用外资中并购所占比重由上年同期的4.7%上升到17.1%。
中国2014年实际使用外资金额为1,195.6亿美元，较上年仅增长1.7%。
历史FDI数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) :
2015年 金额 同比（%） 金额 同比（%）
（亿美元） （亿元人民币）
8月 87.1 542 22
7月 82 506 5.2
6月 145.8 895.7 0.7
5月 93.3 573.5 7.8
4月 96.1 590.4 10.5
3月 124 763.8 2.2
2月 85.6 526.6 0.9
1月 139.2 29.4
2014年
12月 133.2 10.3
11月 103.6 22.2
10月 85.3 1.3
9月 90.1 1.9
8月 72 -14
7月 78.1 -16.95
6月 144.2 0.2
5月 86 -6.7
4月 87 3.4
3月 122 -1.5
2月 85.5 4.09
1月 107.6 16.1 （完）
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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