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中国财经 | 2015年 11月 27日 星期五 09:43 BJT

10月中国工业企业利润同比减少4.6% 连续五个月下降--国家统计局

路透北京11月27日 - 中国国家统计局周五公布，10月规模以上工业企业实现利润总额5,595.2亿元人民币，同比下降4.6%，降幅比9月扩大4.5个百分点。

1-10月，全国规模以上工业企业实现利润总额48,666亿元，同比下降2%，降幅比1-9月亦扩大0.3个百分点。

以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)

累计 增速(%) 单月 增速(%)

2015年1-10月 -2.0 10月 -4.6

1-9月 -1.7 9月 -0.1

1-8月 -1.9 8月 -8.8

1-7月 -1 7月 -2.9

1-6月 -0.7 6月 -0.3

1-5月 -0.8 5月 0.6

1-4月 -1.3 4月 2.6

1-3月 -2.7 3月 -0.4

1-2月 -4.2 1-2月 -4.2

2014年全年 3.3 12月 -8

1-11月 5.3 11月 -4.2

1-10月 6.7 10月 -2.1

1-9月 7.9 9月 0.4

1-8月 10 8月 -0.6

1-7月 11.7 7月 13.5

1-6月 11.4 6月 17.9

1-5月 9.8 5月 8.9

1-4月 10 4月 9.6

1-3月 10.1 3月 10.7

1-2月 9.4 1-2月 9.4

2013年全年 12.2 12月 6

（完）

欲览详情，请点击国家统计局网站链接：www.stats.gov.cn/

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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