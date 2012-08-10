分析师看中国7月进出口数据

路透8月10日电---中国海关周五公布,7月出口同比增长1.0%,大幅逊於路透调查中值8.6%;进口同比增长4.7%,亦远逊於预期的7.2%.

当月贸易顺差251.47亿美元,亦低於343亿美元的路透调查中值.

主要数据:

--7月出口同比增长1.0%(路透调查中值为8.6%);前月为11.3%.

--7月进口同比增长4.7%(路透调查中值为7.2%);前月为6.3%.

--7月贸易顺差251.47亿美元(路透调查中值为343亿美元);前月为顺差317.3亿美元.

以下为市场人士的评论:

--花旗集团中国高级经济学家 丁爽:

今年前几个月的出口数据一直比预期好,这次终於变得差于预期.前几个月的强势更多的是反映以前的订单,而最近的订单数据已经显示出口新增订单减少,因此这个方向是可以预计的,但程度的确超过了预期.下半年我们认为出口仍会呈现疲弱状态,预计整年的进/出口(同比增速)均将保持在个位数.中国官方10%的外贸增长目标,现在看来实现难度会比较大.

上半年外贸对GDP贡献为-0.6,预计下半年将拉低更深.不过这一点在我们对经济的总体判断中已经考虑进去了,目前仍维持中国经济二季度见底、三季度小幅反弹的判断.

预计下半年贸易顺差仍会比较大,全年顺差将超过1,000亿美元,不会比去年低太多.所以单从贸易角度看,顺差对人民币升值仍有支撑作用.不过现在的人民币汇率更大的影响来自於预期和国际风险的看法.若避险情绪继续扩大,人民币很难再走强.

--巴黎百富勤驻北京经济学家 彭垦:

相当糟糕!外需疲弱肯定会有更大的影响,但我认为,过去三个月,主要是5月和6月,我们所看到的复苏只是例外.若二季度未出现临时性的高涨,数据下滑可能就不会那麽糟糕.

进口疲弱主要是由於大宗商品价格不振,但出口则多为制成品,且周期性较弱.

从去年开始,美国已为中国的出口增长贡献了很大一部分,这一部分的支持正在趋弱.

--交通银行研究部高级宏观分析师 唐建伟:

出口增长只有1%,一方面是去年基数比较高,但肯定也有现在总体经济还是不景气的因素.前年几个月出口其实已经有改善迹象,本月如此低的增长,表明欧债危机的冲击还是很强烈.

维持全年出口增长10%的判断,而且前两个月出口改善,说明也是在向这个方向靠拢.单独7月数据并不代表趋势的扭转.从全球来看,中国进出口的份额应该还是在上升.

从全球来看,美国经济有波动,但整体还是在持续复苏的进程中,这对中国出口比较有利,至少不会恶化;而且中国对新兴市场、对巴西和俄罗斯等国的出口表现还是不错的,如果能维持得住,中国出口从全球范围来看应该还是不错的增长,中国进出口的份额应该还是在上升.

预计人民币汇率今年将区间震荡,很难有明显的升值或贬值.但汇率弹性进一步增强,呈现双向波动,阶段性的贬一段时间,等形势好一点再升一些,出现持续贬值的可能性不大.而且外部形势不好,靠贬值来拉动出口的作用也有限.

--浙商证券宏观经济分析师 郭磊:

出口低於预期.实际上,前期出来的韩国出口和越南出口都出现了环比大幅回落,另根据我们草根调研了解,7月中国航运出货量亦处於相对疲弱状态,由此我们已经把预测下调为4%,但出来的数字比这一预期更低.

这一情况与同期美国经济出现反复、欧债危机局面未有根本改观有关.8月是休假月,欧洲的重要时间窗口都在9月,全球宏观面预期的改观也只能等待那时,而同样的逻辑之下,中国及其他新兴市场出口的根本性好转可能要等四季度了.

进口则大体符合预期.本月主要内需数据都呈现出弱势,进口也很难免俗.综合起来看,本月工业数据和外贸数据意味着来自宏观面的不确定性和由此带来的风险溢价并未如期减弱,将递推至下一期;但政策进一步放松空间则更大.

--中国国际经济交流中心研究员 张永军:

看似不错的5,6月份贸易数据实际上有人为调整的原因,因接近年中,涉及出口退税等一些原因,企业往往会有加快进出口的冲动,亮丽的数据属於昙花一现,而7月份的外贸数据应该说是回归正常.毕竟从国际环境看,欧债危机并没有根本好转,外需依旧不旺,内需也不振,外贸的压力确实很大,估计8月份进出口仍会保持个位数的增幅,可能会在5%以下.

--法兴银行中国经济师 姚炜:

上周台湾和韩国都已经公布7月数据,都非常差,所以中国出口能有一个点的年增率,其实还比这些亚洲国家地区好一些,并不太意外,但确实对经济的影响是很大的.今天看到这个数据,也可以理解为何昨天的工业生产这麽差.

再看进口,价格因素还是其中的一个原因,大宗商品价格虽然最近有反弹但从年增率看最近还是负的,影响到进口的名义增长.另一个角度也反映出中国的内需其实比较疲弱.

下半年出口还是不看好,增速很难回到两位数增长,进口随着内部投资的拉动,在将来几个月可能会有一定程度的复苏,但复苏空间也不会很大.

今年整体贸易的环境还是比较差,尤其是欧洲的环境,三季度还没有见底,美国也没有明显起色,而且在现在这种环境中,还想通过政策来支持出口的话会引起贸易战,人民币能起到的作用也相当小了,所以比较好的选择还是加速经济结构转型,合理拉动内需.

--中信建投宏观经济分析师 胡艳妮:

7月出口增长率偏低,体现了外需的不足,市场预计进出口三季度回到个位数,但1%明显低於市场预期.二季度出口受奥运采购利好影响,料三季度出口仍在一位数,向全球各地区出口均无亮点.因此,8-9月出口增速估计会有所增高,但还是停留在个位数,全年10%目标很难达到.

人民币7月遇贬值压力,料短期内仍然存在贬值压力.预计8-9月贸易顺差仍然在200-300亿美元之间.

--上海证券宏观分析师 胡月晓:

进出口价格的相对变动导致了二季度後贸易条件的变化;但进出口数量基本稳定,反映了中国出口的土豆效应,以及贸易结构仍然无大改变的事实.未来顺差仍能保持200亿左右水平.

受国际金融形势的影响,资本项下顺差情况没有经常项目乐观,因此即使未来净出口保持目前规模水准,对降准预期也无多大影响.

--华宝信托宏观分析师 聂文:

出口大幅低於预期,显示外需不太好;而进口也低於预期,其实说明内外需都不好,中国经济还在寻底的过程中.三季度底部的论断又要打个问号了.

现在民营企业互保严重,资金链极其紧张,就算有订单也不敢接.需要政策进一步放松,降低整个社会的融资成本.

只靠逆回购是不够的,应该降准,给金融机构长期稳定预期,释放廉价资金出来.

**相关背景**

--国家统计局公布,7月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%,略高於路透调查中值1.7%,但为2010年1月以来最低.当月CPI环比则上涨0.1%.7月工业同比增速续跌至逾三年新低,亦为连续第四个月维持个位数增长,同时消费增速创逾六年新低.分析人士指出,中国经济仍在下降通道中,不过三季度触底概率较大.

--台湾财政部公布,7月出口金额较上年同期衰退11.6%,明显劣於市场预估的衰退7.87%,亦为连续五个月出现衰退.因资通讯产品出口持续减少.

--中国二季度经济增速创逾三年新低後,8月初召开的中央高层会议提出,下半年经济工作要把稳增长放在更加重要的位置,以扩大内需为战略基点,加大对发展实体经济的政策支持.

--中国7月官方制造业PMI仍在荣枯线上方,汇丰PMI则创下三个月高点;尤其占据中国经济半壁江山的中小企业经营活动有明显改善,更加令人鼓舞.同时,7月官方和汇丰服务业PMI亦表现稳健,非制造业平稳增长的格局并未改变. (完)

-发稿 北京新闻部; 审校 张喜良/黄凯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。