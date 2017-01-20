2016年中国经济平稳收官 2017年稳增长压力犹存（更新版）

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路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。

从需求端的投资消费来看，虽保持平稳，但均较上年回落，外贸亦乏力，显示中国2017年在继续推进供给侧结构型改革的同时，亦不能对需求端松力，今年稳增长压力丝毫不轻。

“从数据看全年GDP增幅6.7%，应该是较好完成2016年全年经济任务，但从投资，消费，外贸来看，均是下降态势，显示经济企稳的基础并不牢固。2016年居民收入增幅扣除价格因素也低于GDP增幅，后续依赖消费拉动经济的动力也显不足。”中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁称。

他认为，总的来看，虽然2016年大数完成不错，三去一补一降的任务中，去产能去库存也超额完成年初任务，但去杠杆和降成本效果并不明显，补短板仍需继续加力。今年在继续推进供给侧结构性改革的同时，仍需稳定需求端，2017年中国稳增长压力犹存。

中国国家统计局周五公布，2016年中国国内生产总值(GDP)同比增长6.7%，其中，四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查对四季度的预估中值6.7%。

另外，2016年中国规模以上工业增加值同比增长6%，社会消费品零售总额同比增10.4%，固定资产投资增长8.1%，民间固定资产投资同比增长3.2%。

12月规模以上工业增加值同比增长6%，1-12月固定资产投资同比增长8.1%，均低于路透调查预估中值6.1%和8.3%。 12月社会消费品零售总额同比增长10.9%，路透调查中值为10.7%。

浏览GDP同比与环比走势：tmsnrt.rs/2juppkZ

工业增加值：tmsnrt.rs/2iZ9tbK

**2016年完美收官，2017年压力不减**

尽管2016年黒天鹅事件频发，世界经济复苏缓慢，地缘冲突不断，中国国内经济仍处于三期迭加的下行周期内，各种不确定因素均使得外界看空中国经济声音不断。

“经济稳中缓升态势明了，数据对看空中国经济前景的人是一记有力回击。”上海证券首席分析师胡月晓称。

他认为，经济平稳加上价格适度回升，今年企业效益将有力改善，资本市场向上趋势不变，当前低迷只是受季节性资金紧张冲击影响的结果。经济政策上稳字当先；货币政策上，紧数量低利率的组合不变。

中国国际经济交流中心研究员张永军也认为，2016年四季度GDP增幅6.8%，略好于前三季度，与先行指标向好的反映一致，表明中国经济的企稳向好，同时企业效益有所好转，出口降幅收窄，都为四季度GDP的略微回升提供支撑，预计今年一季度仍会延续这一态势。

中国2016年前三季度的GDP增幅均为6.7%。四季度为6.8%。

相较上述相对乐观的预期，亦不乏对2017年看法谨慎的分析师。

海通证券宏观团队姜超、顾潇啸等认为，16年经济平稳收官，但增长稳定的代价是房价大涨、杠杆骤升、汇率承压。中央经济工作会议定调，抑制地产泡沫、防范金融风险和推进改革将是17年首要目标。

德国商业银行经济学家周浩也认为，2016年经济结构变化不明显，投资下滑比较快，消费并未明显上升，如果从数据上看经济结构有一点改善更多是投资下滑造成的，而不是消费明显上升带来的改善。

牛犁也分析指出，从需求端看2017年仍然比较困难，一方面国际环境偏差，贸易保护主义有升温迹象，中国外贸出口的比较优势在下降，投资消费虽然相对平稳，但基础建设投资正面临缺乏资金来源的困境，且2016年收入增幅不及GDP增幅，预示着后续消费后劲不足。

“中国正处在结构转型中，旧动能在减退，新的核心竞争力还在成长，这个阶段注定2017年经济下行压力仍然很大，经济回稳的基本并不牢靠，稳增长仍须加力。”牛犁称。（完）