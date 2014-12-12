焦点：中国11月工业疲软投资不振 明年政策宽松力度将增大

发稿 路透北京中文部；撰写 乔艳红

路透北京12月12日 - 中国11月工业增速降至近六年次低水准，固定资产投资受房地产孱弱拖累亦降至13年低位，经济下行趋势显而易见。鉴于政府已将“保持经济稳定增长”列为明年经济工作首要任务后，宏观政策有望进一步趋于宽松。

分析人士认为，明年投资尤其基建投资将继续发挥稳增长的关键作用，财政政策更加积极，赤字率有望进一步提高；与此同时，货币政策也将更宽松，降息降准都在情理之中。

“工业低于预期有APEC停工的瞬时影响，但主要还是经济内生下行压力较大，继续受房地产和制造业和私营部门投资拖累，经济高度依赖基建投资托举，”民生证券宏观团队在数据点评中称。

该券商认为，基建投资力度虽维持高位，但尚不够抵消房地产、制造业投资回落的合力；过去是无基建、不复苏，现在是有基建也不一定复苏。其预计明年经济增长目标大概率下调到7%，完成2020年目标只需6.6%。

“过去积极的财政实际上还偏稳健，‘财政政策要有力度’意味着财政将更加积极，赤字率可能扩大至2.5%，”民生称，“货币政策料继续宽松，在外汇占款下滑的大趋势下，降准、降息、SLF（常备借贷便利）和MLF（中期借贷便利）等可能轮番上阵。”

中国国家统计局周五公布，11月规模以上工业增加值同比增长7.2%，低于路透调查预估中值7.5%，为2008年12月以来次低水准（仅高于今年8月的6.9%）；11月社会消费品零售总额同比增长11.7%，路透预估中值为11.5%。

投资方面，1-11月固定资产投资同比增长15.8%，和预估中值相符，为2001年12月以来最低水准，当时为13.7%；同期，房地产开发投资增速仅有11.9%，创2009年7月以来最低，当时为9.5%。

中国国家信息中心高级经济师祁京梅亦认为，11月投资、消费和工业等综合来看，经济形势确实欠佳，一方面与APEC限产停产有关，另一方面也确实表明经济仍在下行通道运行，旧的产能在压缩，新的增长点还没有形成，中国仍处在结构调整的阵痛期。

“从昨天结束的中央经济工作会议上传递的内容看，高层对目前中国经济现状是有准确把握的，会议对中国明年的经济工作定调也很明确，对经济质量的关注更多于速度的关注，”她说，“因此经济增速放缓已逐渐成为一种共识，今年GDP增长7.5%的目标估计是勉勉强强完成。”

亚太经合组织（APEC）领导人会议11月上旬在北京举办，为确保会议期间空气质量有保障，北京及其周边河北、山西、山东等省逾千家企业纷纷采取停产限产等措施，北方地区工业大面积受影响，亦加大经济短期下行压力。

昨日闭幕的中共中央经济工作会议提出明年经济工作的五大任务，其中努力保持经济稳定增长首当其冲。会议重申要继续实施积极财政和稳健货币政策，并称积极财政政策要有力度，货币政策要更加注重松紧适度。

中国工业增加值和制造业PMI图表 link.reuters.com/ren63w

**政策宽松压力增大**

从发电量、水泥和钢材产量等数据，可以更真切看出中国经济的疲弱之势。统计局数据显示，11月发电量同比增速仅有0.6%，为至少过去一年来的次低水平；当月水泥产量同比下降4%，已经连续三个月为负增长；钢材产量同比也仅增长区区1.2%。

申银万国债券团队认为，APEC限产停产并不能解释工业增速较上月回落0.5个百分点的全部，融资成本没有切实降低继续制约实体需求、地方融资方式切换期，稳增长项目上马速度偏慢等因素对经济增长的后续影响仍然严峻。

“从这一情况看，APEC停产结束之后，工业增加值未必能如期恢复，应警惕12月工业增加值低于预期的可能，”该券商并认为，基建和地产投资偏低，制造业投资乏力，明年一季度整体投资增速恐怕仍有进一步下行压力。

而作为中国经济增长“三驾马车”之一的出口，11月同比增长4.7%创七个月低点，目前来看要想实现全年7.5%的外贸增长目标已经无望，未来出口个位数增长可能成为“新常态”。

而为降低融资成本，向实体经济注入资金活水，中国央行此前于11月22日时隔逾两年后重启不对称降息，将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限；另据消息人士周四透露，央行最新要求全年新增信贷控制在10万亿元人民币以内，这意味着原本为信贷投放淡季的年末两月，今年剩余信贷额度将达1.77万亿。

国内大型投行--中金公司首席经济学家梁红认为，虽然中央经济工作会议仍采用“积极财政政策、稳健货币政策”基调，但实质上已开始放松，未来偏紧的政策将向常态化回归，取向宽松。

“预计2015年宏观政策，尤其是货币政策、房地产政策将从此前的偏紧状态，逐步走向宽松和正常化，财政政策保持积极，赤字占GDP比例提高，预计2.3%，”她表示。

她认为，2015年改革将进入攻坚之年，财税改革深化、新预算法实施、三年平衡预算试行、转移支付制度改革等措施牵一发而动全身，国企、土地、户籍、金融等相关改革也将继续推进。（完）

(审校 黄凯)

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