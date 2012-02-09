分析师看中国1月CPI数据

路透北京2月9日电---中国国家统计局周四公布,1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨4.5%,较上月的15个月新低回升,并终止此前连续五个月回落态势.

主要数据:

--1月CPI同比上涨4.5%(路透调查中值为4.1%),去年12月为升4.1%

--1月PPI同比上涨0.7%(路透调查中值为0.8%),去年12月为升1.7%

--1月CPI环比上涨1.5%(路透调查中值为1.0%)

--1月CPI中的食品价格同比上涨10.5%,非食品价格同比上涨1.8%

以下为市场人士的评论:

--新加坡华侨银行经济学家 谢东明:

CPI有些出乎意料,不过PPI基本符合预期.我们注意到1月食品价格大幅上涨,这主要受春节因素影响.计入食品价格涨幅,我们推测CPI环比涨幅应在1%左右,但官方数据显示环比上升1.5%,显示非食品价格加上食品价格的上涨可能仍会困扰中国监管层.

我们认为PPI已经不再值得操心,未来几个月受翘尾因素减弱影响,预计PPI还会进一步下降.总体而言,我们认为意外强於预期的通胀数据,应该能够解释中国为什麽会对放松调控政策保持谨慎态度.这同时也意味着中国近期大幅放松调控政策的空间有限.

--上投摩根观点：

2012年1月份CPI同比上升4.5%,远超此前市场4.0%的一致预期.从分类数据看,CPI几大分类数据无论同比和环比都出现了上涨.可以说,食品价格贡献了新增涨价因素的90%,其中基本是由猪肉和鲜菜的价格上涨所贡献.同时,2012年春节在1月份,所以节日因素是这次CPI同比数据出现反弹的重要原因.

我们依旧认为,短期内对於国家调控政策的放松不要给予太高期望,未来股市震荡的概率较大.

--湘财证券宏观经济研究员 陈乐天:

1月份CPI远超出我们预期及路透调查中值(4.1%),而PPI基本符合我们及路透调查中值(0.8%).1月份CPI超出4%,一方面在於翘尾因素,一方面在於节日因素导致价格环比较大幅度上涨;但CPI超出预期,虽然在於食品价格上涨较快,但更值得关注的是非食品价格.

虽然家庭设备、交通通讯及娱乐教育消费价格的环比上涨可以认为是节日因素,但在全国房地产价格向下以及1月份传统租房淡季下,居住类价格环比上涨0.2%,扭转去年11月份以来的向下态势,意味目前的房价调控形势仍然比较严峻.

1月份PPI环比下降0.1%,下降速度连续两个月放缓,意味工业品价格水平可能将逐渐到达底部.但受制於去年的较高水平,2012年PPI同比增速仍可能维持在低位.整体来看,1月份CPI出现较大幅度反弹,虽然改变不了後续几月的下滑态势,但将为全年物价调控增加很多不确定因素.

--法国兴业银行驻香港经济学家 WEI YAO:

食品价格再次出人意料上涨,部分是由於中国新年的因素,但我认为,这并不是CPI回升的全部解释.

这反映出,由於消费需求愈发强劲,目前仍存在一定的通胀压力.不过,PPI的走势则令人欣慰.

CPI数据回升削减了目前货币政策进一步放松的空间.我们认为,3月份前将不会下调存款准备金率.

--澳新银行驻上海经济学家 HAO ZHOU:

CPI高於预期.我们依然认为这是受到农历新年假期的影响,需要一并观察1月和2月的数据,才能真正评定出当前的通胀情况.

这一数据可能将令中国延缓下调存款准备金率,实际上,目前下调存准的机率已更低了.通胀压力依然存在,尤其是自中国上调成品油价之後.这仍值得关注.

--Forecast Pte驻新加坡经济学家 CONNIE TSE:

中国1月通胀率是受到假日季里食品价格上涨推动.CPI数据回升应该会帮助消除近期或将大幅下调存款准备金率或降息的猜测.

--中国国家信息中心高级经济师祁京梅:

1月份的物价涨幅虽然比去年12月高,主要是翘尾因素和春节以及气候因素导致蔬菜价格上涨所致,而新涨价因素影响只有约1.5个百分点.

随着翘尾因素减弱,预计2月份的影响只有1.8个百分点,加之去年春节在2月,2月份的CPI涨幅预计会回落到4%以下,自高位回落的趋势还是比较明显的.

不过,由於近期国际政治环境动荡,以及欧美等可能继续采取量化宽松政策,输入性通胀压力仍大,同时影响国内物价上涨的中长期因素仍在,包括劳动力成本上涨,土地资源要素价格上涨,以及国家继续提高农产品收购价和增加农民收入等,都会推高农产品价格,直接影响到CPI.因此从政策面看对抑制物价上涨不敢放松.但考虑到目前小微企业的困难,以及资金面的压力,仍有下调存准的必要性.

--国泰君安宏观分析师 汪进:

CPI涨幅高於预期,主要受春节因素影响,食品价格上涨超预期是主要原因.PPI符合我们前期的判断.

对未来走势,我们认为CPI涨幅回落趋势不会有太大改变,2月可能会降至4%左右.

货币政策调整不会根据一个月的数据,可能还是会观察一下後面包括2月在内的情况,货币维持现有局面不会有太大改变.

--银河证券宏观经济分析师 许冬石:

1月PPI基本符合预期,CPI涨幅超出预期,主要是受春节因素影响,食品价格涨幅超出预期,春节出行等亦使非食品价格有所上涨.主要还是受季节性上涨因素导致,接下来通胀总体趋势预计还是往下走,2月涨幅将有所回落.

--民生证券宏观经济分析师 张磊:

1月CPI涨幅超出市场预期,春节因素是CPI环比上涨的主要动力.食品价格价格环比上涨4.2%,非食品价格0.2%,春节消费显着拉动基础农产品及工业消费品价格上涨,1月份的寒冷天气也是推动鲜蔬价格上涨的重要原因,随着春节因素影响消退及天气逐渐转暖,预计2月份CPI将回落3.5%以下.

从PPI情况看,企业仍面临去库存压力,货币信贷维持现有调控节奏下,企业流动性依然偏紧,企业产成品降价去库存以缓解流动性.内外需疲弱,短期投资增速仍面临回落压力.

--国开证券宏观经济分析师 杜征征:

1月CPI涨幅还是挺高的,超出预期,这主要还是受到假日因素影响.今年CPI肯定还是呈回落趋势的,不过回落速度要比预期慢一些,我们预计2月份CPI涨幅在4%上下,全年在3.5%左右的水平.

货币政策方面,我们认为一季度还是会调一次存款准备金率,时间窗口可能在2月底3月初.

--华创证券宏观经济分析师 杨现领:

第一,CPI上涨的推动力是春节因素导致的食品环比大幅上涨,我们的预测是4.2,同样也比实际值低了;第二,值得注意的是核心CPI环比偏高,这是宏观经济软着陆的预警之一,经济的运行情况远比市场预期的要好;第三,本轮通胀周期的低谷可能会延长至年中之後,比市场预期的要晚.

PPI则符合预期.

--西南证券首席经济学家 王剑辉:

从1月份的PPI数据来看,1月的CPI较高明显是受季节性因素的影响,而不是趋势性的反弹.预计2月的CPI将回落到4%或以下.

2月份的PPI伴随近几周国际大宗商品价格的回升和国内成品油价格的上调,会有低水平的增长,但相信不会对CPI的回升有明显的推动作用.我们认为通胀并不会卷土重来.

--花旗集团中国高级经济学家 丁爽:

比预期高.整个的情况还是受季节因素影响,跟假日有关系.其中食品上涨幅度较大,非食品也是比我们预期高一点点.既然CPI现在那麽高,估计政策的放松会暂时停顿一下.但是我们觉得还是要继续观察下个月的CPI,看是否能回到正常状况,我们感觉(2月份CPI)掉到4%以下的可能性还是挺大.

全年来看,基於经济减速、大宗商品价格预期稳定及食品通胀回落的预期,通胀压力将会受到抑制,通胀率可能会在年中短暂跌到3%以下,全年平均通胀会从2011年的5.4%下降到3.5%.

下一步降存准还是必须的.不知道央行後来是否将逆回购延期了,如果这样的话,到期以後资金还是会不足的.现在看来,3月份可能会调一次存准.

--民族证券宏观经济分析师 陈伟:

CPI高於市场预期,大家普遍预期在4.1%左右,从目前来看,通胀压力减轻得还不够,有季节性上涨的因素,而食品价格上涨有较大刚性,即使经济下滑,通胀刚性依旧很大,劳动力成本上涨因素比较重.

PPI预期之内,上游价格跟国际市场上欧债危机和流动性泛滥有关,购进价格还在小幅上涨,但下游价格普遍回落.

预计2-3月CPI和PPI均会有所回落,回落趋势是确定的.

--浙商证券宏观经济分析师 郭磊:

PPI符合预期,CPI则明显超出预期,其中节日效应所引发的食品价格上涨应该可以提供主要解释.但考虑到1月翘尾因素有3.03,我们倾向於认为CPI回落的趋势没有改变,2月CPI将会有明显回落.

同时,因为PPI继续回落,CPI减去PPI的空间沿着前期趋势进一步上升,这意味着企业理论盈利区间进一步扩大.基於政策审慎性,本月CPI略超预期意味着政策短期内维持中性的概率较高.

--华融证券宏观分析师 肖波:

CPI高於预期,其中有季节性因素影响,尤其节假日食品价格上涨成为推动CPI走高的最重要因素,而翘尾因素也是推动CPI超预期的因素,估计下个月CPI会下来一点.

PPI的数据令人担心,PPI低於1%,说明在紧缩政策下PPI出现明显的价格下跌趋势,看到了通缩的征兆.

下阶段估计政策放松将加快步伐,下调存款准备金率的可能性大大提高.

--申银万国首席宏观经济分析师 李慧勇:

PPI涨幅基本符合预期,值得关注的是CPI数据.当月4.5%的涨幅明显超出预期.

由於CPI价格上涨主要和节日消费带动的食品价格上涨以及春节移位有关,尽管这一数据超预期,但我们认为没有必要对这一数据过於悲观.在需求下降以及货币增长处於低位的情况下,我们维持通胀回落,前高後稳,7月份前後是全年低点的判断不变.春节移位效应将使得2月份CPI涨幅大幅度回落1个百分点.

物价高於预期可能是央行近期对货币政策谨慎,没有如市场预期下调存款准备金率的原因之一,但我们认为决定央行准备金率最主要的变量是美元汇率以及相关的外汇占款.

近期央行并没有下调准备金率很可能和美元的阶段性走弱,外汇占款增加有关.尽管准备金率并没有如期下调,但考虑到外汇占款总体上下降、以及央票和回购到期量大幅度下降,准备金率仍有下调的必要和空间.

--中国国际经济交流中心研究员 王军:

1月份的CPI高於市场预期,主要是春节元旦两个假期的因素导致,数据并不能真实反映物价的趋势,但物价总体回落的趋势并没有改变.

考虑到近期地缘政治等多方面的因素,一定程度抬升了国际大宗商品的价格,中国近日成品油已调价,显示物价上涨的压力仍不能小视,预计政策放松会慢于市场的预期.

--中信建投宏观分析师 胡艳妮:

1月CPI涨幅比预期高,商务部每周食用农产品价格这周没公布,但前两周已回落明显.食品分项中蔬菜价格上涨居於高位,属季节性因素,料二月份回落趋势不会变.二月应有明显回落,全年CPI涨幅估计不会低於3%.

PPI在市场预期之内,1月工业品价格环比回落势头趋缓,2-3月同比稍微回落,但料不会出现负增长.

**相关背景**

--1月底中国总理温家宝主持国务院全体会议称,当前要保持投资稳定增长,要敏锐观察和准确判断国内外经济走势,高度重视苗头性、倾向性问题,把握好宏观调控的力度、节奏和重点,适时适度进行预调微调.

--中国工业和信息化部总工程师朱宏任称,由於国内国外经济环境中存在着各种不稳定、不确定的因素,以及去年一季度工业增长的增速相对较高,今年一季度工业增速有可能出现进一步减缓.

--中国宏观经济先行指标--1月官方制造业采购经理人指数(PMI)和汇丰PMI连续第二个月双双回升.中国1月官方PMI为50.5,高於此前路透预估中值49.5;汇丰(HSBC)PMI指数1月终值小幅上扬至48.8,但为连续三个月位於50下方的萎缩区间,显示制造业运行继续温和放缓.

--发稿 北京新闻部; 审校 曾祥进

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