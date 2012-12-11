分析师看11月新增人民币贷款数据

路透上海12月11日电---中国人民银行周二公布,11月社会融资规模为1.14万亿元人民币,比上年同期多1,837亿元,其中,当月新增人民币贷款5,229亿元,低于路透调查中值的5,500亿元.

刊登在央行网站的新闻稿称,初步统计2012年1-11月社会融资规模为14.15万亿元,比上年同期多2.60万亿元.

主要数据:

--11月新增人民币贷款5,229亿元(路透调查中值为5,500亿元),10月为5,052亿元

--11月社会融资规模为1.14万亿元人民币,10月为1.29万亿

--1-11月社会融资规模为14.15万亿元,比上年同期多2.60万亿元

以下为市场人士的评论:

--瑞穗证券大中华区首席经济学家 沈建光:

无论是11月份5,000多亿的新增信贷,还是全年8.2万亿左右的信贷总量,都是符合预期的.年内月均新增社会融资规模都在万亿以上,这样一个季度就是三万多亿;现在比去年同期多了2.6万亿,信贷还是相对宽松的.

需要注意的是结构的问题,信托贷款、企业债券和委托贷款的总额,已经跟人民币新增贷款的规模差不多相当了.其他融资渠道在取代贷款,延续着过去几个月的趋势.

--渣打银行高级经济学家 王志浩:

我们仍然感觉贷款需求较弱.我们看到市场利率仍在下降.年末临近,存在季节性因素,在12月、1月和2月,人们通常会减少生产经营活动.也许要等到3月,才会有大批新项目开工.

在年末,银行通常更加谨慎并且不愿意多放新的贷款,因此第四季度贷款通常比较低一些.

形势正日趋稳定,实际上,今年我们已经看到更多的信贷增长.

--海通证券首席经济学家 李迅雷:

11月新增贷款不多,这和银行年尾原因少贷款等季节性因素有关系,今年由于利率市场化,企业通过发债等直接融资的占比有所提高.总体上11月社会融资规模数据还可以,对当前经济也有一定支撑.

中国经济的企稳回升,主要受基建投资推动,也和房地产投资有所好转以及最近汽车消费上升有关,经济回升还可能延续到明年一季度,但当前企稳回升主要是企业补库推动,属于短经济周期,企业补库存之后的明年二三季度经济增速可能不排除重新回落.

总体看,中国当前经济主要依靠负债来推动,短期内负债增加能推动经济景气回升,各种矛盾相对缓解一些,但长期矛盾还是会继续在积累,根本问题也没有得到根本解决.

--中国银行战略发展部高级经济师 周景彤:

11月新增人民币信贷和社会融资数据基本都在我们的预期之内.虽然说信贷规模增量稍微有一点点少,但从社会融资规模等反映的金融支持实体经济情况看,力度并不小.

至于货币政策,我认为未来一段时间应该还是以稳为主.降息目前来看可能性是比较小的,但还不能完全排除降准的可能.还要结合外贸、FDI和人民币汇率变化等对外汇占款的影响,继续观察.

--招商证券金融行业首席分析师 罗毅:

11月新增贷款比预期还是要高一些,我们原来预期4,500左右,一般情况年底贷款增量是偏低的,但从结果上看比大家预想的好一些,主要原因是经济在11月确实有回稳的迹象,所以贷款需求包括放贷节奏都有所加快,11月份从金融数据看还是可以的,央行政策应该不会有进一步的调整.

12月份还要走一步看一步,关键是对明年经济和政策的预期,这才是关键的.

--兴业银行首席经济学家 鲁政委:

11月社会融资规模和信贷数据基本在预期之内,非信贷的信托贷款、企业债券融资保持了快速增长,总体社会融资规模新增与经济发展需求基本匹配.

目前经济形势暂时回暖,但其可持续性还值得观望,因今年非信贷融资支撑对经济增长很大作用,但明年非信贷的融资规模的增长形势还不明朗,近期监管层对影子银行的监管趋紧,在此预期下,如果明年非信贷的融资渠道收紧,今年三季度是否是此轮经济周期的阶段底部就值得疑虑.

预期今年全年信贷新增8.3万亿左右,社会融资规模全年新增将超15万亿.

--招商证券宏观经济研究主管 谢亚轩:

11月新增贷款5,200多亿,没像之前投放节奏一样快.11月和12月的人民币新增贷款或都在5,000亿元出头,体现出对经济的支持力度适中.

全年新增信贷规模或在8.3万亿元左右,应该是高于年初市场的预期.无论是从总量方面,还是9、10月份的投放方面,今年信贷政策都体现出了对经济的积极支持.

11月外币贷款增加较多,延续了8月以来的强势增长,主要是受同业代付新规的影响,更多的海外表外代付,转变为国内表内外币贷款.

--民生银行金融市场部首席分析师 李志强:

单就11月新增信贷来看,确实不算太高.但考虑到今年以来的累计信贷投放量,总体仍然处于一种温和放量的态势.而且从以往年度经验来看,除了有大规模的政策刺激,11月和12月都不是信贷投放的高峰期.

在经济已经企稳的大背景下,未来政策方向应该不会再有总量上的宽松刺激,比如说降息和降准现在看来可能性非常低.货币政策更多的可能要考虑经济增长质量,和调整结构入手了.

--交通银行金融研究中心研究员 鄂永健:

信贷数据整体还是比较符合预期,平稳,没有大幅增加,最近需求已在企稳回升,信贷表现可能主要还是政策的原因,政策保持稳健,没有进一步放松.

信贷对经济的支持力度还是比较稳定,委托和信托贷款都有一定幅度增加,债券虽减少但总量还在比较高的水平,在结构上延续上半年的态势.从目前看,信贷比较平稳,并且严格按计划投放,没有扩张.

**相关背景**

--参与内部讨论的消息人士透露,中国领导层在制定2013年经济规划时可能仍会将增长目标定为7.5%,与2012年相同,并允许通过增加固定资产投资规模来抵消出口需求疲弱的影响.

--正在中国广东考察工作的中共中央总书记习近平表示,加快推进经济结构战略性调整刻不容缓,要按照稳中求进的工作总基调,扎实推动中国经济持续健康发展.

--中国11月公布的经济数据依旧维持偏暖态势,尤其工业增加值增幅在时隔八个月后重返两位数,明显高于市场预期,而消费与投资增速也保持平稳,显示中国经济继续在企稳回升态势下运行.

--中国11月进出口增速双双下降,其中出口增速大幅逊于预期,显示中国主要贸易国需求未有实质性好转,未来数月中国外贸或延续当前疲弱之势,保持个位数增长.(完)

--发稿 上海新闻部; 审校 林高丽

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