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中国财经 | 2015年 6月 8日 星期一 10:13 BJT

中国5月人民币计出口同比下降2.8% 进口降18.1%--央视

路透北京6月8日 - 中国中央电视台（CCTV）周一援引海关数据称，以人民币计价，5月出口同比下降2.8%，进口同比下降18.1%。

当月贸易顺差为3,668亿元人民币。（完）

(发稿 乔艳红; 审校)

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