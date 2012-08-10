中国7月出口仅增1% 凸显外需惨淡

* 出口同比增长1%,为六个月最低

* 进口增长4.7%,为三个月最低

* 外需脆弱,全年进出口10%增长目标面临压力

* 人民币汇率应进一步增强弹性

路透北京8月10日电---全球经济放缓下,中国亦难独善其身.继昨日出炉疲弱工业数据後,中国7月贸易数据亦极为低迷.出口同比增长仅1%,凸显外需一片惨淡.中国今年要实现进出口增长10%的目标,面临更大压力.

分析师指出,虽然此前两个月出口数据已经有改善迹象,且单单7月数据并不能说明趋势的扭转,但也不能掉以轻心,仍然需要政府出台更多政策来为出口保驾护航.

至于人民币汇率,由於海外形势极其低迷,所以即便人民币贬值对出口的提振作用也有限,且会招致海外批评声浪.故而汇率还是应该进一步增强弹性为主,双向波动.

法兴银行中国经济师姚炜就称,台湾和韩国7月数据也非常差,所以中国出口能有1个点的年增率,其实还比其它亚洲国家好一些,并不太意外.看到这个数据,也可以理解为何昨天的工业生产那麽差.

"下半年出口还是不看好,增速很难回到两位数增长;进口随着内部投资的拉动,在将来几个月可能会有一定程度的复苏,但复苏空间也不会很大,"他说.

而稍早中国商务部副部长高虎城在国新办举行的新闻发布会上也表示,中国要完成年初所确定的进出口贸易保持10%左右的增长目标,下半年的压力会更大.

海关数据显示,中国7月出口同比增长1.0%,创六个月来最低,大幅逊於路透调查中值8.6%;进口同比增长4.7%,为三个月来最低,亦远逊於预期的7.2%;当月出口环比下降1.8%,进口增长2.3%.昨日国家统计局数据显示,7月工业增加值同比仅增长9.2%.

不过交通银行研究部高级宏观分析师唐建伟指出,美国经济虽有波动,但整体还是在持续复苏的进程中,这对中国出口比较有利,至少不会恶化;而且中国对新兴市场的出口表现还是不错,如果能维持得住,中国出口从全球范围来看应该还是不错的增长.

而经季节调整後,中国7月出口同比增长1.6%,进口则增长1.2%.从数据详情来看,今年1-7月,除了中欧双边贸易总值下降0.9%外,中国-东盟贸易总值增长9%,对美国增长10.5%,对巴西和俄罗斯则分别增长10.3%和17.7%.

中国今年3月和4月进、出口同比增速均为个位数,但5-6月返回两位数.整个1-7月,中国进出口总值同比增长7.1%,其中出口增长7.8%,进口增长6.4%,贸易顺差941.1亿美元.

欲览中国贸易数据相关图表,请点击(r.reuters.com/vex89s)

**人民币汇率应增强弹性**

针对近期海外金融市场反映出的人民币贬值预期,唐建伟指出,出现持续贬值的可能性不大.他预计人民币汇率今年将区间震荡,很难有明显的升值或贬值.

"不过汇率弹性进一步增强,呈现双向波动,阶段性的贬一段时间,等形势好一点再升一些."他认为,现在外部形势不好,靠贬值来拉动出口的作用也有限,而且会招致海外批评声浪.

今年以来,人民币兑美元已经贬值超过1%,反应投资者对未来人民币走势预期的海外无本金交割远期合约,隐含一年後人民币将贬值约1.3%.

人民币兑美元现汇最新报6.3636元,较昨日收盘价6.3590微跌.今日中间价定在6.3447.

姚炜亦认为,今年整体贸易的环境还是比较差,尤其是欧洲的环境,三季度还没有见底,美国也没有明显起色.在现在这种环境中,还想通过政策来支持出口的话会引起贸易战,人民币能起到的作用也相当小,所以比较好的选择还是加速经济结构转型,合理拉动内需.

"对於一个外向程度很高的经济体来说,如果人民币汇率不能灵活调整,宏观经济弱势恐怕会延续更长时间,我们恐怕要做好'1997-2002年重来'的准备,"兴业银行首席经济学家鲁政委如是说.(完)

--发稿 乔艳红; 审校 张喜良

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