中国12月官方制造业PMI略回升但下行压力仍大 仍需宽松政策扶持（更新版）

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路透北京1月1日 - 需求回升带动生产增速加快，推动中国12月官方制造业PMI微幅回升。但指数仍处于临界点下方、且低于历史同期水平，尤其从业人员指数续降至四年来最低水平，表明制造业下行压力依然较大，稳增长仍需要宽松政策扶持。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，中国宏观经济先行指标--2015年12月官方制造业采购经理人指数(PMI)微升至49.7，和路透调查预估中值相符，略高于上月的49.6。

其中，生产指数环比上升0.3个百分点至52.2，表明制造业生产增速有所加快；新订单指数上升0.4个百分点至50.2，重回荣枯线上方。但从业人员指数进一步回落至47.4，创2012年1月以来最低水平，凸显就业面临的压力。

“近期原油价格降至多年最低点，工业生产者出厂价格指数和原材料购进价格指数持续下降，年底资金紧张状况更加突出，相关行业企业的生产经营受到一定影响，制造业下行压力依然较大，”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河评价称。

申万宏源首席宏观分析师李慧勇亦指出，国外环境来看，现在仍处于美联储加息周期的背景下，全球经济动荡、信心不稳；而国内方面，中国提出供给侧改革中长期当然是利好，但短期也造成一定不确定性，可能会带来一些负面冲击。

“数据符合预期，延续11月经济回暖的势头，但这种势头要延续下去恐怕比较难，”他说，“经济还是不稳、还是比较弱，需要更多政策宽松举措来维稳，包括双降、更多的托底政策等。”

备受关注的中国中央经济工作会议上周闭幕。会议提出，明年主要是抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务；积极的财政政策要加大力度，阶段性提高财政赤字率；稳健的货币政策要灵活适度，为结构性改革营造适宜的货币金融环境。

**经济中亦不乏“亮点”**

虽然经济整体面临下行压力，但正处于结构转型调整期的中国经济亦不乏亮点：服务业总体走势稳中有进，消费需求持续释放、消费品制造业稳定增长，高技术和电子通信设备制造业保持扩张势头、产业升级持续推进，这些都为经济实现中长期增长奠定基础。

赵庆河认为，制造业PMI数据略改善主要得益于生产和新订单指数双双回暖，消费需求持续释放，产业结构升级不断推进，企业采购意愿有所增强等等。

例如，得益于消费需求持续释放，12月消费品制造业PMI为54.4，高于上月1.0个百分点；汽车制造、农副食品加工、食品及酒饮料精制茶等行业亦延续了较快的扩张态势，PMI均处在55.0以上的较高景气区间。2015年全年消费品制造业PMI均值为52.9，一直处于扩张区间，且高于制造业总体3.0个百分点。

与此同时，产业结构升级不断推进。12月高技术制造业PMI为53.0，年均值高于制造业总体2.9个百分点；计算机及电子通信设备制造、医药制造等行业继续保持扩张态势，PMI均处在52.0%以上的景气区间。

国家统计局和CFLP今日亦公布，2015年12月官方非制造业商务活动指数大幅回升至54.4，为2014年8月以来最高水准，扩张动力较为强劲；上月为53.6。

“总体来看，非制造业的经营活动、市场需求、价格和就业活动均出现回升，为明年经济开局奠定良好基础，”物流与采购联合会副会长蔡进称，“非制造业的回升虽有一定节日因素影响，但更多体现的是伴随着经济转型，服务业加快发展的内在要求。”（完）

欲览详情，请点击国家统计局网站链接 www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/