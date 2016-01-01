中国12月官方制造业PMI略回升但下行压力仍大 仍需宽松政策扶持（更新版）

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
(新增更多评论及细节)
路透北京1月1日 - 需求回升带动生产增速加快，推动中国12月官方制造业PMI微幅回升。但指数仍处于临界点下方、且低于历史同期水平，尤其从业人员指数续降至四年来最低水平，表明制造业下行压力依然较大，稳增长仍需要宽松政策扶持。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，中国宏观经济先行指标--2015年12月官方制造业采购经理人指数(PMI)微升至49.7，和路透调查预估中值相符，略高于上月的49.6。
其中，生产指数环比上升0.3个百分点至52.2，表明制造业生产增速有所加快；新订单指数上升0.4个百分点至50.2，重回荣枯线上方。但从业人员指数进一步回落至47.4，创2012年1月以来最低水平，凸显就业面临的压力。
“近期原油价格降至多年最低点，工业生产者出厂价格指数和原材料购进价格指数持续下降，年底资金紧张状况更加突出，相关行业企业的生产经营受到一定影响，制造业下行压力依然较大，”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河评价称。
申万宏源首席宏观分析师李慧勇亦指出，国外环境来看，现在仍处于美联储加息周期的背景下，全球经济动荡、信心不稳；而国内方面，中国提出供给侧改革中长期当然是利好，但短期也造成一定不确定性，可能会带来一些负面冲击。
“数据符合预期，延续11月经济回暖的势头，但这种势头要延续下去恐怕比较难，”他说，“经济还是不稳、还是比较弱，需要更多政策宽松举措来维稳，包括双降、更多的托底政策等。”
备受关注的中国中央经济工作会议上周闭幕。会议提出，明年主要是抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务；积极的财政政策要加大力度，阶段性提高财政赤字率；稳健的货币政策要灵活适度，为结构性改革营造适宜的货币金融环境。
**经济中亦不乏“亮点”**
虽然经济整体面临下行压力，但正处于结构转型调整期的中国经济亦不乏亮点：服务业总体走势稳中有进，消费需求持续释放、消费品制造业稳定增长，高技术和电子通信设备制造业保持扩张势头、产业升级持续推进，这些都为经济实现中长期增长奠定基础。
赵庆河认为，制造业PMI数据略改善主要得益于生产和新订单指数双双回暖，消费需求持续释放，产业结构升级不断推进，企业采购意愿有所增强等等。
例如，得益于消费需求持续释放，12月消费品制造业PMI为54.4，高于上月1.0个百分点；汽车制造、农副食品加工、食品及酒饮料精制茶等行业亦延续了较快的扩张态势，PMI均处在55.0以上的较高景气区间。2015年全年消费品制造业PMI均值为52.9，一直处于扩张区间，且高于制造业总体3.0个百分点。
与此同时，产业结构升级不断推进。12月高技术制造业PMI为53.0，年均值高于制造业总体2.9个百分点；计算机及电子通信设备制造、医药制造等行业继续保持扩张态势，PMI均处在52.0%以上的景气区间。
国家统计局和CFLP今日亦公布，2015年12月官方非制造业商务活动指数大幅回升至54.4，为2014年8月以来最高水准，扩张动力较为强劲；上月为53.6。
“总体来看，非制造业的经营活动、市场需求、价格和就业活动均出现回升，为明年经济开局奠定良好基础，”物流与采购联合会副会长蔡进称，“非制造业的回升虽有一定节日因素影响，但更多体现的是伴随着经济转型，服务业加快发展的内在要求。”（完）
欲览详情，请点击国家统计局网站链接 www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/
(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。