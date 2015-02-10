分析师看中国1月CPI和PPI数据

焦点：OPEC与非OPEC产油国执行减产协议开局有力 能源部长们满意
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
路透北京2月10日 - 中国国家统计局周二公布，1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.8%，创2009年11月以来低点，亦低于路透调查中值1%；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降4.3%，为2009年10月以来新低，亦低于路透调查中值-3.8%。
这是CPI同比涨幅五年来首次跌破1%，PPI则连续35个月持续为负。
1月详细数据:
--CPI同比上涨0.8%（路透调查中值为上涨1%）
--PPI同比下跌4.3%（路透调查中值为下跌3.8%）
--CPI环比上涨0.3%，PPI环比下降1.1%
--CPI中食品价格同比上涨1.1%，非食品价格同比上涨0.6%
中国CPI及PPI图表：link.reuters.com/dar93w
以下为市场人士的评论:
--招商证券首席宏观分析师谢亚轩
1月CPI为0.8%，较上月下降0.7个百分点。食品分项呈现出旺季不旺的现象主要是猪肉和蛋价格环比负增长，蔬菜价格环比小增；非食品价格中服务价格环比涨幅也显着低于历史同期值，反映出国内需求疲弱。
欧美货币政策分化带来的美元强势压低大宗商品价格走势，这又会传导至PPI和非食品价格，同时会对通胀预期产生影响，推动CPI和PPI的快速下行。受原油价格大幅下滑的影响，非食品价格中车用燃料及零配件和水、电、燃料的环比大幅负增长。1月PPI为-4.3%，环比下降1.1%，上游产业回落幅度较大。
通胀降至不到1%，市场对通缩更为担忧。我们对此的看法是：别慌，短期内还不会通缩。我们预计2015年全年CPI为1.5%，全年呈现倒V字形，受翘尾因素的影响，高点在二季度。
通胀的显着回落，我们认为央行的货币政策会更加积极应对，预计年内可能降息1次，降准2~3次。我们始终坚持认为汇率贬值不会制约货币政策空间。
--太平洋证券分析师 李爱敏
两项数据均超出了预期，CPI创五年新低进一步凸显通缩风险，PPI连续35个月为负值表明工业企业利润受到严重影响，未来中国经济形势依旧严峻，需要宽松货币政策予以支持。央行的货币政策较为纠结，因前期的降息等手段未能实质性的解决企业融资成本高的问题，而近期出台了一些列措施来规范货币向虚的通道，料将增强未来货币政策的效果。在疲弱的经济形势和这一系列措施的支持下，未来的宽松政策可期。
--联讯证券高级宏观和债券分析师 杨为敩
1月CPI、PPI疲弱表现在预期内。CPI创下五年新低，有去年的基数效应。去年春节较早，对物价有抬升作用。此外，猪周期的传导时滞也令生猪供给实际下降仍未有效传导至价格层面。随着季节因素影响减弱，以及猪周期逐渐回升，预计今年CPI将呈现前低后高的局面，1月将是CPI年内低点。
PPI同比跌幅的扩散主要是由于油价等大宗商品价格的下跌。近期油价回升而供给量有所萎缩，将会对油价实现修复，也会在短期修复国内PPI指标。而中期来看，工业需求下降给PPI企稳回升带来负面影响，但基建对冲以及经济弱复苏态势，使今年PPI总体持平。
--国家统计局城市司高级统计师余秋梅：
1、居民消费价格同比涨幅回落，食品价格涨幅回落约占八成。1月份CPI同比涨幅比上月回落了0.7个百分点，主要原因有三方面。
一是气候因素致使鲜菜价格同比下降。1月份全国平均气温较常年同期偏高1.9℃，受此影响鲜菜价格同比由涨转降，从去年12月份上涨7.2%变为今年1月份下降0.6%。此外，鲜果和水产品价格同比涨幅也出现回落。这三类食品合计影响CPI涨幅回落约0.43个百分点。
二是春节错月因素。去年春节在1月份，部分商品和服务价格上涨较多，抬高了今年1月份的对比基数，致使CPI同比涨幅有所回落。如服务价格今年1月份同比涨幅比上月回落0.5个百分点，影响CPI涨幅回落约0.13个百分点。
三是受国际原油价格持续下跌影响，汽油和柴油价格同比降幅分别比上月扩大7.1和7.3个百分点，导致CPI涨幅回落约0.07个百分点。
据测算，食品价格同比上涨1.1%，比上月回落1.8个百分点，影响CPI同比涨幅回落0.58个百分点，约占CPI同比涨幅回落的八成。
1月份CPI同比涨幅有所回落的同时，部分商品和服务同比涨幅依然较高，杂志、衣着加工服务费、学前教育、停车费和家庭服务价格同比分别上涨了14.1%、5.7%、5.4%、5.2%和4.7%。
2、工业生产者出厂价格降幅扩大主因大宗原材料价格下降较多所致。受国际油价和大宗原材料价格波动的影响，今年1月国内部分重要生产资料价格降幅加深。石油加工，黑色金属冶炼和压延加工，石油和天然气，化学原料和化学制品制造四个行业工业品出厂价格同比分别下降22.7%、11.5%、32.9%和6.7%，分别影响本月工业生产者出厂价格总水平下降约0.9、0.9、0.5和0.5个百分点，合计影响约2.8个百分点，占总降幅的65%左右。
--交通银行资管高级分析师 陈鹄飞
综合新年首月制造业PMI大幅跌破50荣枯线、进出口同比增速暴跌近一成、居民和工业物价同比增速下探至五年新低的形势看，工业经济失速风险可能正在累积上升。
鉴于新常态潜在经济增速已明显放缓，反映中长端投资回报率的10年期国债、国开债也已全面跌破4.0%。而受制于部门融资主体财务软约束、刚性兑付等结构性问题制约，短端利率依然整体畸高。
从近期利率债期限利差倒挂、IRS人民币互换利率期限溢价走低来看，收益率曲线倒挂或将成为一种新常态；就政策预判来看，从“宽信贷”政策传导效率仍有待进一步提高的当前形势看，为应对“长端投资回报惯性下滑、实际利率被动抬升”不利冲击，适时启动新一轮不对称降息的结构性放松，从而降低实际利率、有效缓解通缩风险，依然必要可行。
--中国民生银行首席研究员：温彬
在外需不振、内需乏力的背景下，今年1月CPI和PPI走势低于市场预期，通货紧缩日趋明显。全球大宗商品价格低迷以及国内产能过剩压力持续，PPI创本轮下跌以来最大跌幅。
PPI连续35个月的负增长对下游产品价格产生下拉作用，再加上近期猪肉等价格下跌，食品价格同比仅增长1.1%，创下2009年9月以来新低，带动CPI进入“1”时代。
目前，世界大多数国家通货紧缩压力显着，各国央行纷纷采取降息、汇率贬值等量化宽松货币政策，我国松紧适度的货币政策在今年上半年更应侧重“松”，采取降“三率”（存款准备金率、利率和汇率）稳增长、防通缩，为正在推进的各项改革赢得时间和空间。
--申银万国首席宏观分析师 李慧勇：
此前公布的进出口，PMI数据能够验证经济疲弱、通货紧缩的态势，大家都给了比较低的预测，但实际值更低，程度更严重。
尽管有春节错位等不可比因素影响，需要结合1、2月来看，但剔除之后能确认经济还是呈现通缩加剧的态势，稳增长还应继续发力，通过加大财政资金的拨付，降息以及加快项目审批、继续扶持房地产等措施，来稳定增长，避免中国经济陷入通缩的恶性螺旋。
--招商银行总行金融市场部高级分析师 刘东亮：
1月通胀数据全面低于预期，CPI中翘尾因素在年内属于中等水平，新涨价因素偏低，特别是CPI中的服务项目和消费品价格大幅滑落，可能暗示经济放缓开始损及消费，这一苗头值得警惕，需高度关注就业市场的变化，过去一年消费版块对稳定经济增速发挥了重要作用，若消费降温而投资难以反弹，对经济而言可谓雪上加霜。
PPI中各项数据都在恶化，这与大宗商品跌价及上游工业困境相符，考虑到国际大宗商品价格开始反弹，PPI未来或有企稳机会。
通胀数据一方面显示通缩压力加大，一方面显示总需求疲弱，宽松政策的空间已经相当成熟，我们重申应当跑步放松政策，加快降息节奏，刺激信贷和消费需求，且应为对称降息，以提高银行放贷的动力。
--中金宏观团队：
1月CPI同比增速0.8%，略高于我们预期的0.7%，低于市场预期的1%。1月CPI较12月大幅回落0.7个百分点，有春节因素推波助澜。今年春节在2月18日，节前食品采购主要集中在2月，刚好与去年春节在1月底情况相反。所以春节假期扭曲因素压低1月CPI，并将抬高2月CPI同比涨幅。但即便剔除春节因素，我们注意到1月CPI仍然偏弱。CPI季调后环比增速转入负值区间，显示CPI通缩压力隐现。
1月PPI同比增速-4.3%，低于我们预期的-4%和市场预期的-3.7%，1月PPI较上月回落1个百分点。1月PPI季调后环比增速大幅下滑。上游大宗商品价格回落是PPI跌幅加深的主因。1月购进价格指数同比下跌5.2%，与PPI的差值继续扩大。石油和天然气开采业、石油加工、炼焦和核燃料加工业、钢铁等行业PPI环比跌幅居前。
PPI通缩加剧、CPI通缩风险隐现，无论是企业还是居民部门所面对的实际利率均继续上升，对投资和消费需求产生负面影响。即便考虑春节因素，预计2月份CPI同比增速可能也仅在1%左右，仍然偏低。这进一步加大货币政策放松空间。我们预计未来仍有一次25基点对称降息，和3次降准的需要。
--华创证券债券组齐晟、屈庆
CPI迎来最后一跌，看CPI做债券恐将滞后
1、食品环比弱于季节性的主要原因在于暖冬因素与春节错位。事实上，我们从50城市高频数据就可以看出，随着春节临近，1月下旬食品价格已经出现明显反弹，2月由于春节因素到来将导致食品价格继续回升。同时如果由于气候因素，春节前食品价格上涨幅度不大的话，那么对应到春节后，食品价格回落幅度也不会太大，因此1月份的CPI恐将成为全年最低点，本次公布的CPI下滑很可能将成为最后一跌。
2.非食品CPI环比为0.0%，同比为0.6%。1月份发改委曾经两次下调油价，油价的下跌依然对CPI造成了较大影响，比如与油价密切相关的交通通讯及服务环比为-0.4%，其中车用燃料及零配件环比为-6.7%，居住项下的水、电及燃料环比为-0.3%，均处在历史较低水平。同样，以油价为代表的大宗商品价格的下跌也导致PPI出现了较大幅度下跌。
但值得注意的有两点，一是CPI与PPI差距的扩大将有助于中下游企业业绩的改善，二是价格指数具有一定滞后性，以上反映的均是已经发生的事情，而进入2月份之后油价已经出现了较为明显的反弹，发改委在油价“十三连跌”之后也在2月首次上调油价，这给市场带来了与1月份CPI表现截然不同的市场状态、市场预期与市场情绪，将会导致看CPI做债的策略也将具有一定滞后性。
--浦发银行金融市场部高级宏观分析师 曹阳
物价仍在超预期下滑，但对于货币政策这并非最重要的。
从食品价格来看，保鲜期短，受天气影响大的鲜菜、鲜果涨幅较大，但猪肉、羊肉等价格环比回落拉低食品类价格涨幅。非食品和服务类价格涨幅低于预期，这受到油价下跌影响，也有国内消费预期谨慎和地产销售疲弱因素。由于国际油价大幅下滑，交通和通信价格环比下滑0.4%，对于地产销售谨慎使房租环比增长持平，而收入下降使娱乐教育和服务类环比政府仅为0.4%，低于历史平均。
PPI跌幅远高于市场预期，这既在于国际油价下滑，也在于内需疲弱，导致价格走低。分行业来看，石油和天然气开采、石油价格、炼焦加工行业价格跌幅分别达15.3%和7.8%，高库存和需求疲弱使钢铁价格跌幅在2.3%。此外中游行业的表现亦不佳如化工品、金属制造业和通用设备制造业等价格仍在环比回落。我们认为需求低迷，使上游价格下跌对于企业盈利的改善将不是持续性的。
由于通缩风险增加，政策宽松仍是必要的。但从去年11月降息，到今年1月降准，宽松货币政策效果并非立竿见影，如降准后回购利率一直维持在4%以上，这尽管有春节、IPO冲击的扰动，但也反映货币政策传导机制不畅。
我们认为通缩风险增加一直是宽松政策的必要条件，采用何种工具才更为重要。考虑经济下行风险仍大，4月开工旺季前降息或是必要的，此外国开行也将承担“准财政”职能，通过PSL为基建投资提供资金。
考虑企业对于经济前景看法谨慎、银行风险偏好回落，宽松货币政策的效果并不宜高估，未来政府简政放权、推行的财政、国企改革等提高经济效率的政策才更为重要。
--民生证券宏观团队：
2月降准不是终点。
1月CPI同比增长0.8%。物价跌落至“1”以下和春节错位导致的高基数有关。一般春节期间物价都会季节性上涨，去年春节是1月，因此今年物价同比计算时对应了去年高基数。2月CPI同比又会因春节效应明显反弹，短期内通胀仍会在1%-2%的区间内运行，讨论通胀“0”时代还为时尚早。
全年来看，通胀仍将在低位徘徊。分项看，食品项环比涨幅1.2%，涨幅弱于历史均值。尽管生猪产能下降，但产能的去化只是总需求放缓下的滞后反映，并不能作为猪周期的启动条件，在经济放缓和反腐大环境下，屠宰企业销售不畅导致库存被动高企，猪价持续下行；今年1月天气相对暖和，鲜菜、鲜果供给充裕，此外，油价下降降低运输环节成本亦拖累鲜菜鲜果价格，鲜菜鲜果价格环比上涨幅度弱于历史均值。非食品项环比0增长，油价下降，车用燃料及零配件环比跌幅6.7%，同比跌幅更是高达18.3%，尽管近期油价有所反弹，但考虑到今年上半年原油和去年同期对应的基数差距，且考虑到原油库存高企，油价反弹力度和持续性预计偏弱，未来油价还会继续拖累物价涨幅。
总体来看，通胀低位徘徊最主要的原因还是经济持续下行导致实体总需求不足，稳增长的力度和强度难以抵掉房地产下行、地方造城运动收敛和私营部门投资下降的合力，出于通缩和金融风险防范的考虑，货币还会继续宽松，2月降准不会是货币宽松的终点。
PPI同比下降4.3%，降幅再度扩大，房地产投资持续下行，经济总需求不足是PPI降幅扩大的主因。1月30城市高频跟踪的房地产销售套数和面积同环比均大幅走弱，1月万科和保利公布的销售额同比均出现负增长。可见，在一系列政策支持下，房地产销售还未见实质性好转，从销售-库存去化-土地购置-开工投资的传导链条看，房地产投资还有持续下行的压力，PPI好转可谓遥遥无期。
由于工业品产能跟随房地产和地方基建扩张，房地产因人口和库存步入长周期下行，地方政府主导的大快干式投资被抑制，工业品产能过剩压力凸显。需求端长周期不见好，PPI好转只能寄希望于供给收缩，若过剩产能不能被有效出清，工业品价格将持续负增长。
总体来看，未来CPI还有下行压力，货币政策仍将保持宽松，降准不会是货币宽松的终点。但货币宽松主要是为了缓释物价下行压力之下的存量债务风险，并非刺激增量经济，一方面因新常态下经济政策更注意调结构，地方政府随肆意举债发展经济的旧思路被抑制；另一方面，人口和库存因素决定了房地产长期下行趋势已定，货币宽松也刺激不了房地产投资的增量。
--首创证券研究所副所长 王剑辉：
物价数据方向一致，但低于预期，尤其PPI跌幅比较显着。
目前看来需求的回升力度低于预期，这种局面可能还是会延续一段时间。尽管2月份春节期间生活资料和消费品价格回升，但幅度不会太大，三月份又会回落，低迷的状态会持续到一季度。
但今年二季度和三季度估计这个价格会企稳回升，因为原油价格也进入企稳回升阶段，之前价格继续下行是由能源价格主导，当原油价格企稳回升，物价整体趋势也会好转，再加上1、2季度后各种投资活动会回升，PPI抑制的力度减少，1-2月的数据还不能影响到政策。
通常对于1、2月的单月数据是谨慎的，有春节和季节因素，3月数据更有参考价值。
目前对价格的判断需要盯住原油价格，成也萧何败也萧何。回升也将是它主导，物价没有大幅反弹的动力，但有企稳的能力。能源价格探底后在震荡中还是会回升，美国的经济数据还是比较好，欧洲还是要好于预期。
总体而言，价格进一步走低导致通缩局面出现的可能性较低。
--海通证券宏观姜超、顾潇啸:
通缩来敲门，宽松需加码。
1月CPI大幅回落至0.8%，与我们预测一致，食品价格跳水至1.1%，源于鲜菜价格转跌、春节错位因素影响；而油价低迷、消费不振，非食品价格同比大降至0.6%；2月以来菜价季节性上涨，但猪价继续下跌，食品价格涨幅有限。预测2月食品价格环比上涨3.5%，2月CPI为1.3%。
1月PPI同比降幅扩大至4.3%，受油价下跌和大宗原材料价格波动影响，生产资料价格降幅扩大，PPI环比跌幅达1.1%；2月以来国际油价反弹，但国内油价仍低，且煤价、钢价叠创新低，预测2月PPI环降0.4%，2月PPI降幅将扩大至4.4%。
我们预测2015年CPI为1.4%，PPI为-4%，通缩仍为主要风险。1月经济开局不佳，人民币短期贬值、经济通胀低迷等均要求央行加大宽松力度。我们观察以往央行的政策放松周期往往同时启动降息降准，以同时增加信贷的供给和需求。考虑到本轮经济增速已经创出24年新低，通缩风险甚于2005年，降息降准次数应不会低于历史，因此未来应至少还有1次以上降息， 2次以上降准。
--上海证券宏观分析师 胡月晓：
通货紧缩比预想的严重。通货紧缩是经济低迷的结果，未来形势还会恶化，这种局面不因货币扩张而改变。虽然扩张货币政策对扭转价格趋势无效，但政府总会出面做点什么，因此未来降息降准的政策还会出台。利率进一步下降趋势愈加明朗。
**相关背景**
--中国国家信息中心最新报告称，近几年中国制定经济增长目标的主要依据是就业率，在劳动力数量持续下降的情况下，GDP的调控目标相应地就具有下调要求。初步预计，2015年中国GDP增速为7.1%，比去年放慢0.3个百分点。
--中国央行2月5日起普降金融机构存款准备金率0.5个百分点，为时隔近三年来首次全面降准，预期此举可释放资金总量逾6,000亿元人民币，引导市场资金成本降低，缓解中国经济下行压力。央行研究局局长陆磊表示，此次降准目的在于对金融体系流动性进行预调微调，不是“强刺激”和全面放水，并未开启降准通道。
--尽管市场已有所预期，但中国1月外贸衰退的程度仍令人大跌眼镜：当月进出口总值同比萎缩10.9%，伴随进口创下金融危机后的最大降幅，衰退型的贸易顺差也创出600亿美元的新纪录，内需和外需双双开年不利，预示今年经济下行压力更重。
--受生产水平下降与节日因素扰动，中国1月官方制造业采购经理人指数（PMI）28个月来首次跌破荣枯线，表明中国经济2015年开年仍面临较大下行压力;汇丰中国1月制造业PMI终值则小幅下修且连续第二个月低于荣枯线。(完)
(发稿 路透中文部；审校 杨淑祯/林高丽)
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路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
路透东京1月23日 - 路透调查显示，日本企业认为，无论是美国总统特朗普还是日本首相安倍晋三都不希望日圆大幅贬值，他们担心贬值会激发不为人乐见的政治影响。
新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。特朗普宣誓就职后不久，白宫发布声明称，美国还将“对付那些违反贸易协议并损及美国工人的国家”。声明还说，在贸易上“强硬且公平的协议”能够促进美国经济增长，并把数百万就业岗位带回美国。这个策略首先要退出TPP，确保任何新的贸易协议都符合美国工人的利益。”