分析师看中国11月工业、消费和投资数据

图为北京奔驰汽车组装线上的工人们。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透北京12月12日 - 中国国家统计局周六公布，11月规模以上工业增加值同比增长6.2%，社会消费品零售总额同比增11.2%，1-11月固定资产投资同比增长10.2%，均优于路透调查的预估中值。

其中工业增速创下五个月高点，消费增速则为年内新高。

同时公布的1-11月房地产开发投资同比增速续降至1.3%，新开工面积同比降幅亦进一步扩大。

主要数据:

--11月规模以上工业增加值同比增长6.2%， 路透调查中值为5.6%

--1-11月固定资产投资同比增长10.2%， 路透调查中值为10.1%

--11月社会消费品零售总额同比增长11.2%, 路透调查中值为11.1%

--1-11月全国房地产开发投资同比增长1.3%，前值为2%

以下为市场人士的评论:

--中金债券团队：

11月经济数据总体好于市场预期，尤其是工业产出和固定投资，不过这并不意味着经济企稳。工业产出回升主要是受汽车产出增长和去年同期低基数影响，由于汽车产出反弹主要与政策刺激有关，工业产出反弹可持续性不足。投资企稳主要来自基建投资大幅反弹的支撑，考虑房地产投资加速下行，需求不足将使投资仍面临下行压力。明年经济的焦点在于商品房销售，一旦商品房销售出现回落，房地产投资将出现加速回落风险，工业乃至整体经济增长或继续放缓，基本面仍支持收益率继续下行。

地产投资加速下行，房企去库存压力依旧。除商品房销售仍相对良好外，11月房地产数据继续低迷，尤其是房地产投资出现加速下行。房地产企业到位资金继续好转，但增速仍在相对低位。我们认为，随着居民可投资资金消耗，明年商品房销售大概率显着放缓，预计明年房屋新开工面将继续下降，但仍高于商品房销售面积，这意味着房地产广义库存仍将继续继续累计，去库存仍将是房地产市场面临的核心问题。预计明年土地出让继续减少，房地产投资面临更大的下行风险。

基建投资大幅反弹支撑固定资产投资持平。尽管基建投资仍是稳增长的关键力量，但长期来看基建投资增长空间较为有限，核心在于基建投资体量太大，其资金来源约束越来越明显。制造业投资单月同比从10月的8.4%反弹至9%，制造业投资仍处于相对低位，关键在于房地产投资弱导致需求不足。从行业数据看，建筑钢材、工程机械和水泥销售继续下滑，整体固定资产投资仍没有明显企稳迹象。

--招商证券固收团队 孙彬彬、高志刚：

11月工业增加值同比增长6.2%，较上月超预期回升0.6个百分点，主要工业品中，钢材、汽车和原油产量增速均继续上涨，发电量增速有负转正，水泥、有色和乙烯产量增速继续下滑，工业企业生产呈现进一步企稳迹象，产出负缺口8个月以来首次略有收窄。

11月固定资产累计增速略持平10.2%，但当月增速继续回升至10.8%，资金来源当月增速继续回升至14.5%，其中国家预算内资金继续维持高增速，财政支持力度仍大，国内贷款增速降幅收窄，自筹资金增速也出现连续回升，反映企业自身投资意愿和整体投资需求均有一定改善迹象。

11月当月房地产投资同比下滑5.1%，降幅再度扩大，不过房屋新开工面积和土地购置面积当月降幅均收窄，房地产销售增速再度回升，投资资金来源增速连续回升，尤其是自筹资金增速大幅反弹，房地产投资或将出现阶段探底；11月基建投资当月增速大幅反弹至23.3%，既有基数效应，也有前期稳增长发力的滞后影响；制造业投资增速回升至9.3%，连续两个月回升，制造业投资或已度过阶段底部。

社消同比增长11.2%，增速继续创年内新高，其中汽车零售受降税刺激，其增速继续回升至9.0%，而受房地产销售回升带动，家电、家具零售增速均有所回升，消费端需求持续好转，对经济的托底效应值得关注。

工业生产、制造业和基建投资均反弹，消费继续改善，经济底部边际改善迹象愈发明显，在货币维稳为主、财政持续发力的背景下，未来经济边际改善有望延续。

--九州证券全球首席经济学家 邓海清：

财政货币“攻防互换”，经济复苏迹象已现。主要发力点包括：一是汽车购置税减免，使得汽车产业链显着回暖；二是基建投资增速大幅回升，11月当月基建投资增速高达23.2%，为历史最高水平区间；三是固定资产投资到位资金持续回升，11月当月高达14.6%，创2014年以来最高值，表明财政资金正在持续输血；四是受益于房地产政策调整，房地产销量持续好转，尽管房地产投资增速仍偏低，但是家居用品等其他房地产相关行业出现显着回暖。 “M1同比-M2同比”、“（M1-M0）同比”表征的资金活化率连续五个月大幅回升，创2011年以来最高值，表明资金开始由定期转向活期、由现金转向活期，而活期存款是经济活动中资金的主要存在形式，这意味着经济活动活跃度开始提高。从历史上看，“M1同比-M2同比”、“（M1-M0）同比”常常是GDP同比的领先指标，四季度GDP回升至7.0%甚至更高是大概率事件。

经济增长引擎仍有增量，2016年GDP 7%可能实现。目前财政发力已经初见成效，对于未来，我们认为还有两个重要引擎值得期待：一是目前的工业企业库存为历史最低水平区间，随着美联储与欧央行、日央行货币政策收敛，导致美元指数见顶，大宗商品回升，将带来大幅度的系统性补库存；二是房地产销售转化为投资，一二线城市房地产投资回暖，三四线城市房地产投资止跌。对于2016年，市场普遍预计GDP增速在6.4-6.6%左右，我们认为随着财政继续发力、补库存周期到来、房地产投资改善，2016年GDP维持7%是可能实现的。

对于债券市场，我们认为2016年将深度调整。目前的长端债券收益率已经过度透支了经济下滑的预期，而且现实可能与市场预期恰恰相反，即经济不是向下而是向上。对于2016年，我们认为经济将稳中有升，同时随着大宗商品反弹，将出现“通胀归来”，此外随着美、欧、日货币政策周期都从宽松的道路上回撤，中国央行宽松空间被封杀，政策层面亦将利空债市。我们再次强调，2016年中国债券市场面临大幅调整压力。

--海通证券宏观团队 姜超、顾潇啸：

工业增速反弹。11月工业同比回升至6.2%，高于市场预期的5.7%，主因汽车等行业生产增速回升和去年同期基数偏低。基建拉升投资。11月固定资产投资增速回升至10.2%。制造业小幅回升，资金加速到位令基建投资大幅回升至23.3%、是投资回升主因，地产投资跌幅扩大、仍是主要拖累。

地产未见起色。11月地产销量增速因低基数反弹至8.6%，但待售面积增速仍高达16.5%、反映去库存压力仍大，因而新开工增速依然大幅负增。

宽松仍有空间。短期经济略显企稳但积弱难改，地产去库存、工业去产能任重道远。宽松政策仍需在供需两侧同时发力，在分化中调整结构、提供动力企稳经济。

--申万宏源宏观团队：

整体来看，工业有所回暖，制造业和基建投资小幅提高，消费保持稳定，房地产投资未见底，企业中长期贷款低迷，通缩仍是主要矛盾；产能过剩和债务问题的显性化风险、金融反腐进入深水区和注册制预期下，旧的均衡面临打破，未来不确定性加大。供给侧管理需宽松的财政和货币政策配合，我们维持12个月降息50个BP，降准6次，汇率到6.7左右判断。2016年总体利率中枢有望再次下降50个BP。

--首创证券研发部总经理 王剑辉：

投资增速继续弱势，12月投资甚至会继续减慢，消费整体变化不大，接近刚性平衡水平，工业生产季节性改善的因素，没有继续恶化，低水平上形成平衡，工业生产个位数局面已确立。这个月数据显示全年经济状况增长低于7%，预计弱势格局平衡延续到明年一季度。

经济表现四季度不一定最低，明年一季度可能更低，二季度后改观，因为美国经济走势良好，日本有所起色，欧洲不同程度改善，外贸环境明年整体企稳回升可能性大，外需拉动对经济转型过程的困难有所缓解。预计明年投资推动力度更大，有回升空间。房地产投资基于行业特殊状况，还在去库存，基建、工业、投资复苏，止跌企稳，对房地产也有积极带动作用。

财政政策方面，单纯依靠财政支出不会有大幅提升增长速度，还需税收政策调整，行政管制放松，货币政策层面央行还是维持目前相对宽松的局面，降存准有空间，降息没必要降到1%，还是以维持流动性局面为主。

--中国国际经济交流中心研究员 王军：

经济状况没有太明显的变化，前期稳增长措施初步遏制了快速下滑的势头，短期经济不会恶化的很快，但反弹也会很疲弱，因为整个刺激措施也都很温和，前期工业房地产惯性下滑的趋势还是很明显，这种惯性下滑带来的压力还是很大的，包括房地产很快就接近零增长。

四季度经济占比较大，四季度经济好坏直接决定了全年目标能否实现，各大项目在开工，预计四季度工业有微弱反弹的可能性存在。四季度经济增速预计在6.8-6.9%左右，全年也是6.9%左右。

政策还会继续放松，不通过放松来对冲下行压力没有办法维持速度，PPI还在走负，实际利率还是很高，货币政策本身有所滞后，未来要维持增速不要下滑太快的话，力度还要维持甚至更大，财政政策方面赤字减税都应该继续保持扩张的态势，不能撤火。

**相关背景**

--中国国务院总理李克强表示，明年要实现“十三五”良好开局，必须继续从供需两端加大结构性改革力度，继续运用好结构性减税等手段，扶持小微企业成长，扩大有效供给。

--中国国家主席习近平在二十国集团（G20）会议期间表示，今年中国经济预计实现7%左右增长，仍将占世界经济增量的约三分之一；经济虽有所放缓，仍是世界经济重要动力源。

--受内外需不振、北方地区天气寒冷进入工业淡季等影响，中国11月官方制造业PMI跌至逾三年低点，尤其就业指数连月持续下滑反映经济增长低迷的现实。为了稳增长也即是保就业，预计政府将相机抉择调整政策力度，并加大供给侧改革。

--中国国家信息中心最新报告预计，中国经济下行压力仍然较大，市场需求总体偏弱，工业领域价格和企业效益低迷，新旧增长动力接替尚需时日，预计明年将呈现小幅缓降态势，初步预计2016年中国GDP将增长6.5%以上，CPI将上涨1.5%左右。

--中国银行国际金融研究所发布报告，预计今年居民消费价格指数(CPI)上涨1.4%左右，国内生产总值(GDP)同比增约6.9%，明年则小幅放缓至6.8%左右，经济运行将呈现低增长、低通胀和高杠杆格局。（完）