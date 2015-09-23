第三季亚洲企业信心重挫至近四年最低 中国经济前景引发担忧

图为北京CBD一景。 REUTERS/Jason Lee

路透东京9月23日 - 汤森路透/英士国际商学院周三公布的调查显示，第三季亚洲大公司信心下滑的速度创下历史最快，因为企业愈发担忧中国经济放缓及带给全球经济前景的风险。

9月当季，汤森路透/英士国际商学院的亚洲企业景气指数.TRIABSRACSI由6月季度的71重挫至60，上年同期为66。这次调查访问了79家公司，代表了未来六个月的前景。指数高于50代表整体看法正面。

该指数下滑11点，创下自2009年调查开始以来的最大跌幅，来到近四年最低，表明本季度中国股市大跌对该地区企业信心的破坏程度有多大。

调查还显示，企业担心新兴市场货币下跌。货币贬值对经济活动构成威胁，因为企业可能缩减扩张计划。本次调查访问了日本佳能(7751.T)、韩国起亚汽车(000270.KS)以及印度的NTPC Ltd (NTPC.NS)等大公司。

新加坡英士国际商学院的经济学教授Antonio Fatas表示，“全球经济不确定性并没有消除。实际上，由于中国，不确定性越来越大。亚洲没有另外一个可以替代中国的增长引擎，因此不得不适应这种情况。”

新加坡企业对前景最为悲观，该国指数从59骤降至14，因其金融及港口业感受到了来自中国经济放缓的寒意。新加坡为全球仅次于上海的最繁忙的集装箱枢纽。

中国只有五家企业回复了调查问题，其中没有一家表达悲观看法。只有一家企业对国内经济表达出担忧，另有两家则更为担心新兴货币走势。

对前景最为看好的当属菲律宾，指数从78跳涨至满分100。由于有强劲的政府支出做后盾，菲律宾的经济则摆脱了区域经济放缓的势头。

汤森路透与英士国际商学院(INSEAD)在9月7-19日联合进行了此次调查。在79家回答问题的企业中，有20%对未来六个月的商业前景持负面看法，创六年之最。30%的企业持中性看法，41%看法乐观。

**金融业步履艰难**

金融业指数降至纪录低位40，因中国经济的持续放缓有可能进一步波及金融市场，抑制对新贷款的需求。

亚洲一些银行，如印度HDFC Bank(HDBK.NS)和PT Bank Rakyat Indonesia(Persero)Tbk(BBRI.JK)等，均表达了对汇市、股市及油价的担忧之情。

金融领域以外的公司也表达了对新兴市场货币近期卖压的担忧，因为这损及他们在本土市场以外发展业务的能力。

“我们担心巴西货币雷亚尔的走势，因为我们在那里有业务。”日本啤酒和饮料生产商麒麟控股(2503.T)的高管Nobuhiko Hori表示，“我们还担心在东南亚货币上的曝险。公司正面对本土市场啤酒需求下降，这些麻烦事一涌而来。”

航运业方面的景气指数降至25，为调查有史以来的最低位。分析师认为这警示着全球贸易正在放缓，因一些经济体的需求开始降温。新加坡的东方海皇集团(NOL)NEPS.SI与韩国现代重工(009540.KS)都在受访之列。

地产业景气指数降至纪录低点50，一些地产开发商担心中国投资者可能会减少在亚洲和澳洲购买房产。

也有正面表现，科技业的景气指数最为乐观，达到81，因半导体和移动电话生产商预计销售仍将保持强劲。

备注：受访的公司每个季度都有变化。（完）