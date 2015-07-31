农发行等将分批发行逾万亿长期专项金融债支持基础建设--消息

路透香港/上海7月31日 - 中国为阻止经济下行压力，将启动新一轮投资计划。据三位消息人士周五透露，中国将推出逾万亿的长期专项金融债发行计划以支持基础建设，中国农业发展银行等开发性金融机构为是次长期专项金融债的发行主体。

消息人士并透露，是次专项金融债的期限有望超过10年。为推动此债券的发行，中国央行、财政部等将给予优惠政策支持。

“这次发债所募集资金以启动各大城市的基础建设为主，还会包括扶贫项目。”消息人士称。

上述消息人士表示，详细的发债计划、配套政策还在讨论中，最快一批有望在一个月左右发出，总规模要分几年发完。

央行对上述消息未立即置评；农发行新闻处表示，目前该行没有得到这方面的消息；路透尚未联络到财政部给予评论。

中国中共中央政治局周四召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，表示中国经济下行压力依然较大，下半年要保持宏观政策连续性稳定性，在区间调控的基础上加大定向调控力度。

而在周四的银监会例会上，农发行表示，该行承担职能任务加重，包括承担了大型水利工程建设，推进城乡一体化等，中长期贷款需求明显增加。

此前周三召开的中国国务院常务会议传递的信息是，要推进城市地下综合管廊建设，扩大公共产品供给提高新型城镇化质量，并鼓励社会资本参与管廊建设和运营管理，将管廊建设列入专项金融债支持范围。

国务院还指出，要发挥开发性金融作用，将管廊建设列入专项金融债支持范围，支持管廊建设运营企业通过发行债券、票据等融资。（完）

(发稿 路透中文新闻部)

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