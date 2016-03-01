积极财政政策会更加有力 保持人民币在合理均衡水平稳定--李克强

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京3月1日 - 中国总理李克强表示，中国正处在经济转型和新旧动能转换的过程中，实施积极的财政政策还有较大空间，会更加有力。并重申保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
中国政府网援引他在周一会见美国总统特别代表、财政部长雅各布·卢时讲话称，将实行以市场供求为基础，参考一篮子货币，有管理的浮动汇率机制，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
他表示，中国将大力推进结构性改革，尤其是供给侧结构性改革，更好激发市场活力和社会创造力，让新动能不断成长，传统动能得到改造和提升。通过简政放权、“双创”等改革，进一步放宽市场准入，营造公平竞争的市场环境。
李克强表示，包括中美在内的主要经济体应加强宏观政策协调，释放稳定信号，提振市场信心，共同推动世界经济实现强劲、可持续、平衡增长。（完）
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)