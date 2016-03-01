积极财政政策会更加有力 保持人民币在合理均衡水平稳定--李克强

路透北京3月1日 - 中国总理李克强表示，中国正处在经济转型和新旧动能转换的过程中，实施积极的财政政策还有较大空间，会更加有力。并重申保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

中国政府网援引他在周一会见美国总统特别代表、财政部长雅各布·卢时讲话称，将实行以市场供求为基础，参考一篮子货币，有管理的浮动汇率机制，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

他表示，中国将大力推进结构性改革，尤其是供给侧结构性改革，更好激发市场活力和社会创造力，让新动能不断成长，传统动能得到改造和提升。通过简政放权、“双创”等改革，进一步放宽市场准入，营造公平竞争的市场环境。

李克强表示，包括中美在内的主要经济体应加强宏观政策协调，释放稳定信号，提振市场信心，共同推动世界经济实现强劲、可持续、平衡增长。（完）